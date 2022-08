"Be. Una fantasía urbana", un mega show rosarino de nivel internacional

Un equipo de figuras internacionales están detrás de esta gran apuesta. Es el caso del australiano Sean McKeown,quien fue director artístico de los más exitosos espectáculos del Cirque du Soleil, como “Dralion”, “Quidan”, “Alegría”, “Love. The Beatles”, “Séptimo día” y director de creación de “Messi 10”.

78548581.jpg El teatro Broadway y la Academia del Broadway participan de la producción.

En el plano musical, quien dirige y crea especialmente la música de “Be. Una fantasía urbana” es Damián Mahler, reconocido director de musicales extranjeros como “Rent”, “Jekyll & Hyde”, “Blood Brothers” y “Man of La Mancha” y los de la dupla formada por Pepe Cibrián y Angel Mahler “Drácula”, “El Jorobado de París”, “Las Mil y una Noches”, además de haber dirigido “Back to the Orchestra”, en España, y “Elvis in Concert”, en el Luna Park, entre otros.

La sinopsis breve de la obra adelanta: “En una plaza debajo del puente hay gente que convive sin darse cuenta de la existencia de otros. Tres personajes van despertando a cada uno de ellos, mostrándoles y enseñándoles a reconocer que cada ser es especial, que tienen ocultas muchas más habilidades de las que ellos piensan, que todos tenemos cualidades, que todos podemos y somos mucho mejores juntos”, en una puesta que “invita a creer en nosotros mismos, a ir más allá de los límites”.

“Es súper interesante lo del nombre porque encierra muchísimos mensajes al mismo tiempo”, explicó Castro a Escenario en referencia a “Be. Una fantasía urbana”. “Si bien tiene ese mix de inglés y español en una sola oración también tiene a su vez mucho poder. Be, del inglés can be o to be (ser) lo eligió el mismo Sean, muestra el mensaje general de este espectáculo que sinceramente veo que será un show con una excelente historia, un mensaje muy bueno, un cuento poético y una serie de detalles técnicos y efectos especiales apto para todo público en una producción inmensa. La parte de la fantasía urbana es donde se desarrolla, pero no es solo un espacio específico ya que al final del espectáculo cada espectador podrá tener una visión o conclusión en base a esa bajada de fantasía urbana”, adelantó.

78550665.jpg Sean McKeown y Diego Castro.

Castro dijo que la postergación del estreno a causa de la pandemia, a pesar de todo reportó algunos cambios que terminaron contribuyendo al resultado final. “La verdad que barajar y dar de vuelta da beneficios, se reestructuró para bien todo el show entero, tuvimos mas tiempo para experimentar cosas, los efectos, la creación del show en sí, la música, las visuales, absolutamente todo. Se podría decir que fue bueno para eso. Al tener más tiempo pudimos construir mas cosas. El artista visual Hernán Roperto tuvo mas tiempo para generar contenido. La verdad que el show en sí es gigante, una gran producción que esperemos que el público disfrute”.

Uno de los cambios fue el ingreso de Damián Mahler que se hizo cargo de la música. “La verdad que incorporar un músico así con la trayectoria que tiene él es algo casi imposible y más para una compañía artística que nació en Rosario. El actualmente esta haciendo muchísima música para las series de Disney+. Su experiencia en musicalizar escenas de artistas en el escenario se ve cuando uno se sienta y escucha lo que ocurre en el Broadway, independientemente de la buena calidad del sonido y la acústica del teatro”.

Castro es un experimentado productor local que vuelve a apostar por la ciudad y los artistas rosarinos. El creador de “Vangart”, el primer emprendimiento que lo unió a artistas del Cirque de Soleil, cuenta entre sus antecedentes la producción de shows locales e internacionales como Fuerza Bruta y los reconocidos artistas Roxette, Morrisey y Muse, entre otros.

A pesar de su experiencia, Castro aseguró que “obviamente, como cualquier emprendimiento, es difícil” encarar un producción con las características de “Be”. Sin embargo, explicó: “Por suerte al tener al Teatro Broadway y toda su experiencia en espectáculos, es un gran sostén en la toma de decisiones y creación del mismo. En todo el equipo técnico del teatro, sumado a los técnicos de «Vangart» y en Patricio Herrera particularmente, encontré gente que entendía lo que quería hacer. Nunca es fácil eso, pero se ve reflejado en el resultado. Particularmente el ocio y la cultura es un rubro que todos lo usan como caballito de batalla y la pandemia mostró las falencias y la falta de apoyo real que tiene, pero espero eso se revierta pronto”.