Batalla judicial para abrir un nuevo boliche en el centro

El lugar, en el que ya funcionaron conocidos boliches de la noche rosarina, estuvo habilitado desde 1985, y los nuevos inquilinos iniciaron todos los trámites para renovar el trámite, mientras llevaban a cabo una obra de remodelación con una inversión de 50 mil dólares para instalar otra confitería . Pero el municipio finalmente les negó el permiso y no pudieron abrir, por lo que todo terminó judicializado en medio de una intrincada batalla técnica .

Mientras tanto, desde hace más de 8 meses están pagando dos millones de pesos por mes de alquiler e impuestos, y no pueden comenzar a funcionar . En el medio, la Justicia les negó un recurso de amparo y el establecimiento seguirá cerrado al menos hasta que haya un fallo de Cámara.

Mientras llevaba adelante ese proceso, Navone dice que acondicionó el establecimiento, contrató empleados, realizó los estudios de medición de ruido por profesionales en higiene, seguridad y salud ocupacional y todas las demás exigencias para el correcto funcionamiento del local. Expresó que carece de antecedentes disciplinarios, que el inmueble tampoco contaba con antecedentes de clausura e infracciones a las normas en materia de ruidos, hechos de violencia o conflictividad con el entorno durante toda la vigencia de la habilitación anterior.

Su idea era armar un proyecto abocado a la gastronomía, aprovechando la amplitud de la cocina, con una parte de restobar, donde los clientes pudieran ir a las 21 a cenar, y luego show y espectáculos bajo la figura de "bar con amenización musical". Esperaba tomar no menos de 50 personas, entre personal de limpieza y mantenimiento, artística, mozos, cocineros, iluminadores, sonidistas, barman y seguridad. EL nombre todavía estaba en charla.

79231063.jpeg

Baldazo

Pero el 30 de noviembre de 2022 el municipio rechazó la solicitud, basándose en diversos fundamentos. Una es una nota presentada por la vecinal Ernesto Sábato expresando su disconformidad por el funcionamiento de una nueva confitería bailable. Otra es la ordenanza 7.218/2001, que expresa que ese tipo de locales no pueden ubicarse a menos de 200 metros de establecimientos de salud con internación ni casa funeraria, manifestando que hay un geriátrico y una casa velatoria en la zona.

En tanto, argumentaron que la habilitación se encontraba vencida desde el 17 de enero de 2022, y que luego del cierre del anterior emprendimiento, los nuevos inquilinos pretendían abrir el boliche bailable haciendo uso de un permiso que ya no podía ser transferido.

La habilitación para boliche tiene sus complejidades, incluido el registro de oposición de los vecinos. La ordenanza 7.218/01 dispone que necesita el aval expreso de los linderos y no superar el 33% de la oposición de los vecinos prácticamente de toda la manzana y la vereda en enfrente. Para renovarla, era necesario abrir nuevamente el proceso del registro de oposición, requisito que, según el Ejecutivo, los denunciantes no aceptaron, por lo que se denegó la habilitación.

Además, la Intendencia adujo que el local tiene una clausura preventiva previa por contar con aviso de obra adulterado y violación de sello y de clausura, todas en septiembre de 2022 mientras se realizaban las refacciones. En virtud del decreto 495/17, eso faculta al municipio a rechazar la habilitación.

antes.jpeg

A la Justicia

En principio hubo contactos con la Municipalidad, pero no prosperaron ni redundaron en una solución. Así las cosas, el conflicto llegó a la Justicia. El empresario, que considera que no había causa justificada para la demora del trámite y que eso pone en riesgo fuentes de trabajo, interpuso un recurso de amparo para poder abrir.

Entre sus argumentos, dijo que la habilitación no estaba vencida al momento de pedirla; que en caso de transferencia la Municipalidad está obligada a otorgar la renovación; que la nota de la vecinal no está hecha en el marco de una oposición sino que fue ingresada por mesa de entrada, y que por ende ninguno acredita el carácter de vecino ni interés legítimo; que no se especifica qué centro de salud o casa velatoria hay en los alrededores, y que esa ordenanza ya existía en 2017 cuando dieron la anterior habilitación, por lo que habría valido también para negar aquella.

El juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la 10ª nominación de Rosario, Mauro Bonato, rechazó el amparo el 23 de marzo. En su fallo, dijo que la presentación no cuenta con los requisitos de viabilidad del recurso, un procedimiento urgente que se concede cuando existe una violación que es evidente y manifiesta (en este caso por parte de la Municipalidad), a diferencia de un juicio normal en el que hay cuestiones discutibles.

Los abogados que representan al empresario apelaron y ahora el caso está en la instancia de la Cámara de Apelaciones. Tramita con una vista previa de la Fiscalía de Cámara, que se tiene que expedir y después pasa a resolver. Si la Cámara hace lugar al amparo va a ordenar a la Municipalidad a que conceda la habilitación. Antes de la feria judicial de julio deberá haber una resolución.

"La habilitación de un local comercial es la actividad reglada de la Municipalidad. Si un ciudadano presenta todos los requisitos que le piden, sea el rubro que fuere, no pueden negársela", comentó el abogado Hernán Martínez. A su entender, el Ejecutivo hace uso de "argumentos flojos" y se trata de "una negativa un poco tendenciosa", ya que entiende que la renovación debe otorgarse porque no se han alterado las circunstancias que permitieron la habilitación primigenia.

"Quizás tiene que ver con la línea del municipio de sacar los locales comerciales bailables del centro. La habilitación no estaba vencida y la Municipalidad no puso en discusión en el expediente tener que hacer el registro de oposición", apuntó.

Si no le dan la razón, Navone deberá evaluar otras acciones, entre las que se cuentan hacer una presentación por daños y perjuicios por el lucro cesante, o intentar instalar en el lugar un comercio de otro rubro. Un juicio no le sirve: puede demorar tres o cuatro años con el negocio cerrado. Los tiempos del comercio no son los tiempos de la Justicia.

video.mp4 Boliche Santa Fe 1569 ex Maria y La City

Una ciudad que se quedó sin noche

Navone manifestó que "la ciudad se quedó sin noche", al descender el número de confiterías en Rosario de 35 a 5 en pocos años. Según analizó, hoy el rubro está muy difícil en todo orden, en especial por la seguridad y la crisis económica: "Después de la pandemia nos reinventamos con la parte gastronómica para poder abrir. Pero tenemos la gran contra de que el gobierno no ayuda, pone trabas y condiciones que no tienen que ver con la realidad".

"Aparentemente la Municipalidad de Rosario no quiere el rubro en el centro. Pero otras confiterías bailables que están en la zona obtuvieron recientemente renovaciones, por lo que me siento totalmente discriminado", comentó Navone. Por eso, espera ser convocado a una mesa de dialogo, con la intención de trabajar una solución. "Siempre hemos tenido buena relación, en el rubro somos los más viejos de la ciudad, pasamos por todos los gobiernos", recordó.

El empresario dijo que tras más de 30 años en el rubro es difícil pensar en otro destino comercial: "No me puedo poner un supermercado porque no tengo conocimiento, nos formamos en la noche. Pero acá hay un abuso de poder. Es una lástima que tengamos una ciudad tan chata. Viajás a Córdoba o Buenos Aires, y es increíble cómo hemos quedado tan atrás", cerró.