Basta de "trapitos" en las calles

Señora Mónica Fein, el último domingo, día de descanso para muchos de los que trabajamos como es debido, y como nos inculcaron nuestros viejos, decidí salir a disfrutar del aire libre y en la costa central, más precisamente a 50 metros de los silos Davis. Uno de los señores "trapitos" que es habitué del lugar, le diría dueño de la calle, puso detrás de mi vehículo un contenedor de basura (de metal), después de mover todos los vehículos que se encontraban estacionados en el lugar, encimando unos a otros, y sin importarle en absoluto romperlos. Empujó mi vehículo para atrás, chocándolo contra el contenedor de basura, abollándome y rayando la chapa de todo el lateral derecho de mi vehículo. ¿Le pregunto a usted quién es responsable de controlar estas personas? ¿Quién me repara el daño? ¿Por qué sigue permitiendo que estas personas sean los dueños de la calle? ¿Hasta cuándo debemos permitir que estos señores hagan y deshagan lo que quieran? ¿Por qué en vez de tener tantos ñoquis durmiendo en los vehículos de la Municipalidad (Guardia Urbana, Control Urbano, Tránsito, entre otros), no ordena salir a controlar a estos sinvergüenzas? Aparte de romperme el vehículo, el "trapito" me incitaba a que le pegara, estando bajo situación de alcohol y drogas. Por supuesto que no lo hice. En medio del nerviosismo, llamé al 911, y aparecieron dos chicas de la Policía caminando, les comenté lo ocurrido, ¿y sabe qué me respondieron? "Nosotros no podemos hacer nada más que decirles que se vayan, porque existe un habeas corpus que los ampara. No podemos tocarlos, ni apresarlos". Tuve que hacer la denuncia en la seccional correspondiente, me tomaron la denuncia pero adujeron la misma respuesta.Nuevamente le pregunto: ¿quién se responsabiliza de la reparación de mi vehículo? ¿Cuándo van a definir el tema "trapitos"? Tenemos que convivir permanentemente en nuestras calles con estos personajes que son dueños de los semáforos y estacionamientos públicos, exigiendo tarifas para el supuesto cuidado de nuestros vehículos. Hágame el favor, defina este tema. Sáquelos de la calle, no queremos más estos personajes encima de nuestros vehículos. Y por último, al ciudadano común: dejen de darles dinero para terminar por nuestro lado el negocio que a ellos les significa.

Mario Scolari

DNI 28.177.330



El hilo se corta por lo más delgado



Por el reciente acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los gobernadores ya se informa que desde marzo las jubilaciones perderán un 10% con respecto al aumento semestral que del 22% pasará al 12%. Pero en lo que concierne al compromiso de eliminar las jubilaciones de privilegio, sólo se habla de "impulsar" su eliminación, sin especificar cuándo, cuánto y cuáles serán. Bien apropiado es el refrán de que "el hilo se corta por lo más delgado". Estos despropósitos de inequívoco sentido social, ¿entrarán al Congreso con el paquete de reforma económica, o los ejecutará el verdugo Ansés por un DNU?

Silvio Pizarro

DNI 1.738.044



El submarino ARA "San Juan", en peligro



Todos estos días estando en diferentes ámbitos, me di cuenta que además de directores técnicos de fútbol, economistas, también somos submarinistas. Algunos medios con tal de acaparar la audiencia colaboran en difundir noticias que sólo confunden a la gente, no contribuyendo en nada a preservar la tranquilidad de los familiares, amigos y a la familia naval. He escuchado miles de disparates, como siempre todos tienen "la precisa", o evidentemente comunicación directa con el "San Juan". Les rogaría que hagan sus aportes técnicos e información a la base dónde se coordina la búsqueda, así evitamos los radiogramas. En todos los programas invitan a dar opiniones a cualquier persona que se precie de "hombre de mar". Asimismo, tratan de confrontar a los voceros de la Armada descalificando lo que dice uno u el otro, a ver en que se equivocan para que difieran las opiniones y decir de su inoperancia. Incluso ayer decían que había cuatro gendarmes a bordo, cierto o no lo preocupante y fehaciente es que hay 44 seres humanos en situación de peligro pasando por angustia, el terror y sin saber si volverán a ver a sus seres queridos. En la superficie, en la seguridad de pisar la tierra, 44 millones de compatriotas esperando su regreso. Sólo arribo a una conclusión, rearmar a las fuerzas y sacarlas de precariedad de medios en la que desempeñan su tarea. El día que dejemos de demonizar a las Fuerzas Armadas tal vez haya gente que no corra peligro. De eso nadie habla. Somos incorregibles.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022



Ruidos molestos a la madrugada



Hoy, por enésima vez, tenemos que "dar las gracias" por la madrugada de película que pasamos a los alumnos de las inmediaciones de Santa Fe y Oroño, y a todos los de la zona que salieron a festejar su terminación de año por bulevar Oroño. Las bombas de estruendo desde las cuatro de la mañana, los tambores a full, las trompetas y cuanto elemento para hacer bochinche tuvieran a mano, fueron usados indiscriminadamente con una falta total de respeto hacia los ciudadanos que queremos vivir y dormir en paz. ¿Cuándo van a prohibir, aunque parezca antidemocrático, estos festejos desmesurados, o por lo menos penalizar a los que intervienen? Nueve de la mañana, niñas de 14 y 15 años totalmente borrachas. Un espectáculo lamentable. Los perros desesperados y el bulevar lleno de basura. Yo me pregunto qué aprenden en el colegio con respecto al respeto por los demás. Hay mucha gente en sanatorios de la zona. Se quejan porque no les alcanza el dinero porque los útiles están caros, y se gastan una fortuna en bombas de estruendo. Aquí tienen que intervenir las autoridades y poner fin a tanto desatino. Me siento muy triste porque me doy cuenta de que en tantos años no han aprendido nada, y lo peor es que no creo que nada cambie. Nuestra sociedad está muy enferma y estos "festejos" son uno de los síntomas.

Cristina Burgués

DNI 3.184.242



Cansada de reclamar a Telecom



Una vez más, por intermedio del presente espacio que me dan en este medio, quiero hacer llegar mis reiteradas llamadas e insistentes reclamos ya que hace desde fines de agosto que me encuentro sin teléfono fijo. Por lo tanto sin servicio de internet ni wifi, dado que nadie me escucha a pesar de cientos de llamadas reclamando. ¿No hay nadie que pueda darme una solución? Necesito que alguien escuche, ya no tengo cómo reclamar. Ya son casi tres meses de esperar que alguien se digne a arreglar mí teléfono, obteniendo respuesta como si no está conforme puede darlo de baja. Me siento muy decepcionada por dicha empresa. Todo lo que hacen es decir "dentro de las 72 horas será solucionado", y así pasaron ya casi 90 días. Ojalá al leer esta carta alguien pueda hacer algo. Desde ya, muy agradecida.

Laura Bracamonte

DNI 22.244.578



Los jóvenes sin límites y sin educación



Me pregunto qué les pasa a los padres que no ponen límites, ni educan a sus hijos. El otro día (madrugada del viernes 17) desde las 4 de la mañana jóvenes de 16/17 años disfrazados, borrachos, tirando bombas de estruendo, no respetando a la gente ni a los internados en sanatorios. ¿Quiénes les proveen el dinero para el alcohol, las bombas y hasta el alquiler del Club Sportivo América? Los padres. Sinceramente, si los adultos no maduran, no ponen límites e incluso incentivan estas conductas, la sociedad no tiene destino. Porque una sociedad a la que a jóvenes adolescentes se les deja consumir alcohol y drogas, sin límites ni educación paterna y sin autoridad gubernamental y o municipal que ponga límites, es una sociedad destinada al más absoluto fracaso y un triste futuro para los jóvenes.

Osvaldo José Leardi

DNI 12.523.922



Avivada de algunos bancos



Hace más de un año en mis resúmenes de cuenta del banco aparece una leyenda: "Débito automático de Sura", y en los últimos meses por $ 54. Tras hacer varias gestiones pude averiguar que se trataba de una cobertura por robo en cajeros automáticos. Estoy seguro que no contraté esa póliza, y pedí el reintegro. Para mi sorpresa me mostraron que había firmado la solicitud el 07/06/2016. Consulto mi agenda y ese día no estuve en la ciudad, sin embargo el 08/06/2016 fui a la sucursal del banco para dar de baja una tarjeta que también generó gastos y nunca había solicitado. Mi conclusión es que me hicieron firmar una solicitud del seguro intercalada con la baja de la tarjeta. Escribí al banco sin obtener respuesta pero supe de dos personas con casos similares. Si usted vivió un problema similar, por favor escríbame a debitosura@gmail.com para poder unirnos y tomar acción. Gracias.

DNI 14.081.162

