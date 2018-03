Automóviles eléctricos

En 1821 el físico inglés Michael Faraday creó un dispositivo giratorio muy elemental que es considerado el inicio de los estudios que concluyeron en la realización del motor eléctrico, uno de los pilares técnicos del progreso de la humanidad. Motores que hoy están impulsando automóviles llamados a desterrar para siempre en unos decenios a los tradicionales vehículos con motor de combustión interna (o "a explosión"), cuya primera y rudimentaria construcción fue hecha en 1886 por el ingeniero alemán Karl Benz. A partir de ese histórico acontecimiento técnico, el automóvil fue evolucionando hasta lograr la fantástica perfección de la actualidad. Sin embargo, siempre sobrevoló la idea de que un motor eléctrico haría al automóvil más sencillo, económico y menos contaminante. También se experimentó el auto con motor a hidrógeno basado en la electrólisis del agua, un intento que no ha tenido envergadura práctica y comercial. Dado que la extinción de las reservas mundiales de petróleo se estima para dentro de aproximadamente 40 años, las fábricas de automóviles están ofreciendo autos eléctricos que tienen sus pro y sus contras: son más simples, menos ruidosos y más económicos, pero disponen de inferior autonomía y menor velocidad. Por el momento hay pocas estaciones de recargas de baterías en rutas y autopistas, y aquel que quiera instalar su propio equipo de recarga deberá adquirirlo a elevado costo. Pero esos detalles adversos se irán solucionando. Las baterías deberán lograr más potencia y duración de carga para permitir una mayor autonomía, velocidad y reacción a los motores. Como quiera que sea, el desempeño de estos vehículos va superándose y en un futuro no muy lejano, los autos eléctricos serán tan numerosos que las ciudades estarán menos contaminadas y más silenciosas. Asimismo sería interesante que todas las motos, colectivos y camiones funcionaran con motores eléctricos. A propósito de ciudades, el municipio de Rosario está considerando la posibilidad de instalar el sistema "car sharing" (similar al de las bicicletas) empleando automóviles eléctricos. Estos coches son la atracción presente, pero su historia se remonta al siglo XIX. El uso generalizado de estos autos ha iniciado un extenso camino, porque aún hay millones cuya planta de propulsión funciona a nafta, diesel o gas, y pasará mucho tiempo hasta que dejen de transitar las calles y carreteras del mundo para ingresar al salón de las cosas históricas. Algunos países europeos y asiáticos, dispuestos a disminuir la emisión de gases de invernadero, ya se preparan. Lo hacen para erradicar los legendarios motores "a explosión" generadores de dióxido de carbono (CO2) dentro de dos décadas, iniciando así el uso masivo de los vehículos eléctricos; una actitud que, me parece, tarde o temprano será adoptada mundialmente. Ecológicamente, no todas son rosas para los automóviles eléctricos, ya que son cuestionados por la contaminación que generan con sus baterías y en el proceso de fabricación que usa materiales tóxicos; además las fábricas también contaminan, aspecto éste que puede mejorarse utilizando energía eléctrica "limpia". Estos factores negativos son reversibles durante la vida útil del coche eléctrico.

Edgardo Urraco

Nací pobre, viví pobre y moriré pobre

Soy un viejito de 92 años de Granadero Baigorria, que paso la vejez antes de irme. Quiero confesarme, me iré de este mundo completamente "confundido" por lo que dicen las religiones y los políticos. Sé muy poco de estas dos cosas, pues de niño nunca llegaron libros a mis manos, apenas fui a la escuela a garabatear y hacer los primeros palotes. Relato una anécdota: estando en 2º grado la maestra me dijo que debíamos llevar 10 centavos para comprar un librito de estudio. Al volver a casa se lo conté a mi madre que estaba en la cocina y la veo llorar arrollando su delantal que tocaba el suelo, se secó las lágrimas y me dijo: "Ay, hijo mío no tenemos 10 centavos, somos pobres". Estas palabras aún retumban en mi cabeza. Sacado de la escuela, con sólo 10 años me enviaron de pastor de animales. Hay que ayudar a "tu padre", dijeron. Luego el tiempo fue mi escuela, caminé sin libros y hoy la historia vuelve a repetirse como el de la maestra. Quisiera comprar un libro de la autora Lyndal Roper sobre Martín Lutero titulado "Renegado y profeta", de editorial Taurus; cuesta 469 pesos, pero como jubilado "rasca olla" es mucho para mí. Apelo a si algún lector lo tiene y quiere prestármelo con cargo de devolución, y yo al leerlo, quizás, pueda salir de mi confusión que ya expresé.

José Colomer

Argentina, bendiciones y respeto al prójimo

Como ciudadanos que obligados votamos, tenemos también el derecho a expresar lo que no está bien en el país y opinar sobre programas de TV, música, películas, juegos electrónicos y demás que nos incentivan en la mente el odio, el uso de armas, droga, degeneración, violencia, delitos y muerte. Es obligación de nuestro gobernantes velar para que no ocurra esto y se dejen de producir estas situaciones para el bien de todos lo que vivimos en este suelo argentino, para el bien de nuestra vida y por la paz. Argentina, bendiciones y respeto al prójimo.

Un problema de ya larga data

El 25 de enero este diario tuvo la amabilidad de publicar una carta donde me quejaba del servicio de la empresa Fibertel. Gracias a eso, al día siguiente estuvo primero un supervisor revisando toda la instalación y luego tres técnicos cambiaron el módem y dieron por solucionado el problema. Pero oh, sorpresa, se solucionó sólo a medias; tengo internet en la mitad de mi casa, siendo que desde la central al frente habrá no más de cinco metros. No sé cuántos técnicos vinieron ni recuerdo lo que decían tratando de explicar la falla. El problema seguía. El último técnico que vino (el 15 de febrero) después de controlar cables e instalaciones, llegó a la conclusión de que la falla provenía de la caja externa. Es decir, parece que sólo posee tres bocas y hay como 30 clientes conectados. Algunos en forma directa, otros en subdivisiones. El joven me explicó que él haría el reclamo y que estaría solucionado en 48 horas. Al pasar varios días, pregunto cuándo vendrán. Me contestan que no hay ningún reclamo asentado y que deberán mandar un técnico a casa para constatar el problema. No es lo que necesito. ¿Para qué quiero que vengan a casa si el problema es externo? Por favor Fibertel, por una vez actúen sensatamente y con responsabilidad.

Tras la marcha del miércoles

Transcurrida la marcha y vistas las razones reclamando mejores condiciones de vida para laburantes y jubilados, ¿a qué se debe que el gobierno niega lo obvio? ¿Hasta cuándo con los tarifazos? ¿Cómo vamos a vivir los trabajadores y pasivos? Todo para las grandes empresas y allegados al presidente. Mauricio Macri puede hablar de sus hijos y demás parientes. Basta. Ya hizo todo lo que no tenía que hacer.

