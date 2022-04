"Anatomía de un escándalo": Los límites entre el placer y el delito

“Para probar una violación, un abogado tiene que demostrar tres cosas: que el sexo tuvo lugar, que la víctima no consintió, y que, cuando tuvo lugar la penetración, el acusado sabía que la víctima no había dado su consentimiento. Esa última parte del enigma es tan problemática y tan difícil de probar”. La afirmación pertenece a la escritora Sarah Vaughan y se refiere a su novela “Anatomía de un escándalo”, obra en la que se basa la serie homónima que se transformó en la más vista de la semana en Netflix.

Anatomía de un escándalo | Tráiler oficial | Netflix

Así, “Anatomía de un escándalo” pone sobre la mesa varios temas ríspidos como las relaciones entre poder, política y privilegios y otros actuales y devastadores como el abuso sexual, que en el caso de la serie se ve agravado por la desigualdad entre las jerarquías laborales. El creador de la serie, David E. Kelley, responsable de “Big Little Lies” y “The Undoing”, creó un guión que avanza lentamente pero con firmeza hacia el centro del conflicto: el difuso límite que, en esta ficción, establece la diferencia entre violación y sexo consentido debido a una relación preexistente entre la víctima y el abusador.

La directora S. J. Clarkson (“The Defenders”, “Orange Is the New Black”) fue la responsable de los seis episodios de casi una hora cada uno. Clarkson debió enfrentarse a una novela y un guión con dosis similares de suspenso, drama, thriller y romance. Ante tanta complejidad, la directora quedó en el límite del abuso de los flashbacks y efectos técnicos para administrar la diversidad de atmósferas entre las que no faltan escenas en el campo de los momentos más felices de una familia perfecta que queda al borde del abismo.