Ale Sergi: "El público se la banca más que los artistas en la vuelta a los shows"

Miranda!, Javiera Mena - Entre las Dos (Official Video)

¿Cómo viven la vuelta a los escenarios?

Con mucha excitación y entusiasmo, con ganas y con agradecimiento, contentos de que la gente siga apoyándonos y de que se puedan hacer conciertos de la manera que sea, porque todo lo que se pudo hacer lo hicimos: con público reducido, por streaming, auto-conciertos, un solo show presencial en el Konex en enero y ahora tenemos este fin de semana en Rosario y en Santa Fe otros dos presenciales. La idea es poder seguir haciendo shows porque lo que nos gusta con Juliana es tocar en vivo, nos llena el alma y el corazón. Los aforos son más reducidos y tenemos que aprovechar cada lugarcito que se nos da, por eso nos aferramos a los protocolos. Además, si no cambiamos un poco el hábito en nuestra vida cotidiana se nos va a hacer más difícil salir de esta pandemia. Ahora estamos preparando un show más electrónico de lo habitual, que de alguna manera se emparenta con el sonido del álbum que vamos a dar a conocer en un par de meses y estamos muy entusiasmados. Ya lo estrenamos en Mar del Plata, pero fue en un formato auto-show, así que por primera vez lo vamos a tocar en Rosario sin parabrisas de por medio.

¿Cómo fue tocar frente a un público metido adentro del auto?

¡Fue bastante mejor de lo que imaginaba! Al principio no nos convencía la propuesta, pero lo hicimos igual porque a nosotros siempre nos pican las ganas de tocar. Eso sí, tuvimos autos diversos y muchas normas y protocolos que ya no sabíamos bien qué era lo correcto. Primero hicimos un auto-concierto con la gente adentro del auto, después hicimos otro pero la gente podía quedarse al lado del auto. La gente se comunicaba por los bocinazos y las luces, pero también había que hacer luces para que te lleven al baño! Tratamos de tomarlo con humor porque creo que los que más sufren son los espectadores y no tanto los artistas, nosotros no tenemos que hacer algo en particular o cantar con barbijo, sino que es el público el que le pone un entusiasmo increíble y mucha onda a todos los protocolos. En este tiempo nos tocó un público dentro del auto, en burbuja social, reducido, sentado y sin bailar? el público se la banca más que los músicos en la vuelta a los shows.

miranda2.jpg

¿Cómo será el show de hoy?

Habrá de todo un poco, hay canciones que nunca pueden faltar y las tocamos con mucha felicidad. Siempre hay alguien que viene por primera vez así que disfrutamos tocar los clásicos, pero por supuesto que aprovechamos para presentar las canciones nuevas, que ya tuvieron su videoclip y que en abril vamos a sacar en el disco nuevo. Este disco tendrá una personalidad mucho más electrónica, es un disco hecho con máquinas y sintetizadores en la onda de “Magistral”, “Es mentira” y “Sin restricciones”, más digitales a diferencia de “Es imposible” que tiene un pulso más humano. Van a sonar “Entre las dos”, “Luna de papel” y “Me gustas tanto”, adelantos del próximo disco que son parte de este espectáculo. Nuestros shows son discotequeros, pero aprovechamos que la gente está más sentada y nos tomamos un momentito para agarrar la guitarra y hacer canciones un poco acústicas, versiones más íntimas. Pienso que Miranda! tiene tres partes: una más pop-rockera, una electrónica y una más acústica.

¿Qué podés adelantar del nuevo álbum?

Te lo puedo resumir en la palabra autocelebración. ¡Ya cuando salga hacemos otra nota y te cuento bien! Todavía estamos aprovechando el tiempo extra para retocarlo más a nuestro gusto. Muchos de esos temas nuevos ya estaban grabados previamente y el resto del disco lo estuvimos trabajando durante el año pasado. Para mi estar encerrado en el estudio va más allá de la pandemia, es mi actividad diaria. El ritmo de trabajo en lo que tiene que ver con la grabación no cambió, es más, se acrecentó porque tuvimos más tiempo libre para estar en estudio al suspenderse las giras. Lo bueno también es que tenemos a Cachorro López de vuelta como productor en este nuevo disco, él es pieza fundamental y muchas de estas canciones que estamos presentando las hemos compuesto juntos. Cachorro en lo musical es lo más, desde “El disco de tu corazón” que está con nosotros y nos sentimos muy cómodos trabajando con él.

miranda1.jpg

Ya que lo mencionás, ¿cómo es trabajar con Cachorro López?

Lo que destaco de Cachorro es que me dice la verdad, después de tanto tiempo de carrera es difícil encontrar gente que te diga la verdad. Me pasa lo mismo con Juliana, por eso me siento cómodo con ella, porque si a ella le parece que algo no está bueno me lo va a decir de una. Yo puedo ser así también, aunque si estoy con alguien que nunca trabajé no da ser hiriente y hablás todo con mucho cuidado, pero en el caso de Cachorro nos conocemos hace muchísimo y hay mucha complicidad. Con Miranda! ya van a ser seis discos y muchas composiciones para otros artistas, es un lugar de plena comodidad donde ahora los dos nos decimos todo. Antes yo pensaba: “¿Cómo yo le iba a decir algo a Cachorro?” Pero la realidad es que Cacho con algunas cosas es una luz, yo alucino porque a veces estoy trabadísimo con alguna canción y viene él y en dos segundos me destraba, me tira una idea que me abre la cabeza para otro lado y tenemos la canción terminada a la media hora. Tiene un talento que todo el mundo reconoce por los premios o las canciones que produjo, pero cuando trabajás cara a cara te das cuenta del talento y del monstruo que es. ¡Siempre muy agradecido de tenerlo en Miranda!.