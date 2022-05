Agentes de Control denuncian falta de elementos para trabajar

Desprotegidos. Los trabajadores manifestaron que no cuentan con medidas de seguridad cuando realizan los operativos de calle.

En función de algunas problemáticas que atraviesa la ciudad, los inspectores manifestaron que no cuentan con insumos suficientes para poder realizar de manera correcta sus funciones. Por ejemplo, contaron que los vehículos de las distintas reparticiones de Control no están en condiciones, de la misma manera que los celulares con los que labran las actas, y que el personal que allí trabaja no es suficiente para poder desplegar tareas de control adecuadas en función a la coyuntura compleja que atraviesa Rosario.

Además, manifestaron que no cuentan con medidas de seguridad cuando realizan los operativos de calle, justo donde se suceden hechos de violencia contra los agentes. Incluso, los trabajadores pertenecientes al Area de Control de Proximidad (ex Guardia Urbana Municipal) que participaron de la reunión plantearon desconocer cuáles son sus funciones precisas y específicas, siendo las mismas confusas y superpuestas con otras tareas de las direcciones de la Secretaría.

En este sentido, plantearon que es necesario que los concejales conozcan cuál es el estado de situación concreto de herramientas e insumos de trabajo de la Secretaría de Control de la Municipalidad.

“Hay algunas cosas que nos sorprendieron. Se trata de planteos respecto de cuestiones básicas de elementos de trabajo que la verdad preocuparon a toda la comisión, por eso hemos hecho el pedido por unanimidad”, manifestó Cavatorta. Como dato de color, reveló que uno de los inspectores dijo que “hay vehículos que están en tan malas condiciones, que ellos mismos, los encargados de controlar en la vía pública, deberían hacerse un acta”.

La comisión solicitó al Ejecutivo que, dentro de los 30 días de presentado el pedido, proceda a informar al cuerpo la cantidad de personal con la que cuenta la Dirección General de Tránsito, la Dirección de Control Urbano y la Dirección General de Fiscalización de Transporte; el número de adicionales policiales que acompañan a los agentes municipales en los distintos operativos; la cifra de alcoholímetros y reactivos narcolépticos existentes para realizar tareas de control; y los vehículos en estado óptimo, adecuado y con papeles en regla con los que cuenta la Secretaría de Control y Convivencia.

Asimismo, preguntaron la cantidad de grúas disponibles durante los sábados a la noche para realizar operativos de tránsito; de personal afectado y disponible para realizar esos despliegues; y el monitoreo y evaluación de las tareas desarrolladas, hasta la fecha, por al Area de Control de Proximidad.

El concejal justicialista prometió llevar cada uno de los planteos acercados por los empleados municipales a la reunión periódica con la titular de la Secretaría de Control, Carolina Labayru, que tendrá lugar en dos semanas, y antes también a la mesa de trabajo con el Ministerio de Seguridad que se convocará en unos 10 días. “Estos reclamos se trasladan directamente y los discutimos en esos cónclaves. Es una forma muy expeditiva y estamos gestionando muy bien con ambas dependencias”, detalló.