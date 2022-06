Javkin y Jatón aceleran el lobby para salvar al transporte público del interior

La reunión se da un contexto de profunda precariedad financiera del sistema, que necesita aire para seguir funcionando y ya no puede continuar echando mano a un aumento de tarifas.

La discusión de fondo, que vuelve a enfrentar un paradigma porteñocéntrico con una visión más federal, ha logrado romper las diferencias partidarias, y desde el interior distintos actores políticos, con el apoyo de los gobernadores, trabajan en una ley federal de transporte que contemple un reparto equitativo de subsidios. El reclamo de todo el país es que haya un equilibrio que permita un buen funcionamiento y que no sigan aumentando las tarifas, para evitar que la brecha sea mayor: hoy en Caba el boleto está 18 pesos, y 69 en el interior.

En el Congreso hay dos proyectos de ley, de los senadores justicialistas Alejandra Vigo (Córdoba) y Sergio Uñac (San Juan), que contempla un cambio de dinámica para llevar beneficios a las provincias. Plantean una bolsa común de subsidios, que sume todo lo que hoy recibe el Amba y el interior, y que luego se reparta en base a cantidad de colectivos, número de trabajadores y kilómetros recorridos. Esta modificación en la distribución se plantea sin esperas, para este mismo año, mientras el precio del gasoil sube por el ascensor, junto al de los neumáticos, y las flotas se envejecen sin posibilidad de renovación, empeorando el servicio.

Se viene el quite

En tanto, el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, convocó para mañana a las autoridades de Caba para tratar el acta de traspaso de las 32 líneas de colectivos que circulan en Capital y que consumen la mitad de todos los recursos enviados al interior del país. Según el funcionario, "la devolución de estas líneas que nacen y terminan en Caba, implicará unos 20 mil millones de pesos que serán distribuidos al resto de la Argentina".

Todo esto se da en un contexto de profunda precariedad financiera del sistema, que necesita aire para seguir funcionando y ya no puede seguir echando mano a un aumento de tarifas, luego de que subieran dos veces en cinco meses que van del año. De hecho, este lunes los empresarios de colectivos advirtieron que si no llegan fondos nacionales antes del 6 de junio, habrá un nuevo conflicto que podría afectar el servicio. De no concretarse la ayuda, señalaron que solo podrán cubrir el salario de los choferes como se estaba pagando, es decir sin aumento, lo que podría despertar medidas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Argumentan que en las reuniones con el Consejo Federal de Transporte, Nación se había comprometido a abonar dos cuotas, pero aún no ha transferido el monto correspondiente a mayo. Mientras la provincia viene pagando su cuota por adelantado, por lo que se espera que cobren junio durante los primeros días del mes, Nación lo hace a mes vencido.

Teóricamente, ese dinero correspondiente a mayo debería llegar en los próximos días, pero nadie puede asegurar que sea antes del próximo lunes. Así, la reunión entre los intendentes de las dos ciudades más importantes de la provincia podría darse en la antesala del anuncio de una medida de fuerza de los colectiveros.