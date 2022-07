Yofra: "La inflación sostiene la pobreza de los trabajadores"

Ese cálculo estipula una canasta básica que le permita a los trabajadores cubrir las necesidades contempladas en el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la ley de Contrato de Trabajo, que incluye alimentación adecuada, vivienda digna, vestimenta, educación, transporte, asistencia de salud, esparcimiento, vacaciones y previsión. “Este cálculo nos dio que los aceiteros debían ganar 184 mil pesos como base y fuimos por esa cifra, lo que nos permite llega a discutir en noviembre la paritaria de 2023”, agregó Yofra, quien valoró la discusión conjunta con el Soea. “La próxima paritaria nos va a encontrar unidos y eso nos garantiza que podamos obtener un resultado acorde a las necesidades de nuestros trabajadores”, agregó.

Yofra destacó además que esta herramienta de cálculo toma como referencia los datos oficiales. “El Indec es el que le pone valor a todas esas necesidades, nosotros lo único que hacemos es sumarlas”, detalló. Por lo cual consideró que “no es un salario de los aceiteros, sino que debería ser el punto de partida del sueldo de todos los trabajadores”.

Por eso, a su juicio es poco entendible cómo se discute en el marco del Consejo del Salario el SMVM que rige en la Argentina, que a partir de agosto de este año estará en poco más de 47 mil pesos. “Habría que preguntarles a los dirigentes de las centrales obreras cuál es el criterio que utilizan para calcular o bien qué necesidades eliminan para hacerlo”, dijo y planteó que “arreglar un salario, independientemente de quien lo pueda pagar, que no esté acorde a las necesidades que tienen los trabajadores, aceptar que algunos sean pobres es absurdo y canallesco”.

Explicó que pese a la activación de esa cláusula de revisión y con ese salario que se logró para el sector vienen perdiendo contra la inflación.

“Hoy cerramos este monto que es el que necesita un trabajador para vivir dignamente, pero el mes que viene ya necesitaría adecuarlo al porcentaje de inflación”, dijo y por eso reiteró que “todos los meses se va perdiendo el poder adquisitivo”.

“La inflación sostiene la pobreza de los trabajadores”, agregó.

“Algunos dirán: ¿Por qué te quejás? y yo les respondo que me quejo porque los empresarios lo hacen todos los días por diversas razones como el dólares, las retenciones, los impuestos y no hay razón para que los trabajadores no lo hagamos”, dijo Yofra quien planteó: “Hoy nos están ganando la batalla cultural al decirnos que no debemos quejarnos por el sueldo que tenemos”. Además consideramos que los trabajadores “tenemos que vivir bien todos los meses, no cada 6 meses”.

Recordó que esa postura de política sindical es el resultado de un proceso que arrancó hace 18 años en el Sindicato de Aceiteros de Rosario y 12 a nivel nacional desde la Federación. “Cuando nosotros arrancamos la discusión en 2004 éramos trabajadores pobres, trabajando en las mismas empresas que ahora”, dijo. “Lograr un incremento acorde no solo pasa porque las empresas tengan posibilidades de pagar, sino porque los trabajadores tengan conciencia de clase y los dirigentes empiecen a pelear por sus derechos”, señaló Yofra.

El dirigente planteó que la disputa es “por un salario que le permita al trabajador vivir dignamente”, luego viene la discusión sobre quién puede pagarlo. “En general estigmatizan la lucha de los aceiteros diciendo que trabajamos en multinacionales, que estamos en el sector de los agronegocios que puede pagar los aumentos. Y eso es una total mentira, porque tenemos afiliados de muchas empresas que no son todas portuarias”, agregó. “La gran mayoría son empresas que producen aceite para el consumo interno y tienen 50 trabajadores o extrusoras que tienen 3 o 10 trabajadores que pagan el salario mínimo vital y móvil”.

Pero también indicó que en ese escenario es clave poner todas las cartas sobre la mesa. “Nosotros cada vez que tenemos que pedir un aumento salarial tenemos que presentar el certificado de pobreza, en cambio las empresas dicen que no pueden pagarlo y nadie investiga absolutamente nada, nadie les pide los balances como corresponde por ley”, argumentó.

En ese marco, recordó que esa es una estrategia que vienen militando. “Cada vez que nosotros tenemos una traba en la negociación y hay una discusión sobre que el costo laboral es alto, algo que es mentira, cuando pedimos los balances se termina la discusión”, ejemplificó. Además, “presentando los balances el gobierno también se daría cuenta de que muchas empresas le están haciendo trampa”, agregó.

Por esa situación Yofra fue muy crítico sobre el accionar de las centrales obreras. “La CGT hace mucho que no se queja y siempre tiene alguna excusa para no ir a la huelga”, dijo y planteó que es “ridículo” que haya situaciones como las que hoy existen en gremios que fueron en los 70 y 80 el faro del movimiento obrero y hoy tienen un salario casi en la linea de pobreza”, más aún cuando las empresas del sector “no están en emergencia”.