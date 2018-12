Tras el episodio que protagonizó el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, durante la inauguración oficial de las playas públicas de La Feliz, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, lo criticó ayer con dureza y señaló: "A mí nunca me importó el lugar en un acto".

La mandataria bonaerense sostuvo que, cuando su gobierno presenta obras para los vecinos, los únicos protagonistas son ellos y no los políticos. De ese modo, se refirió a la actitud de Arroyo, quien se fue del evento porque no le gustó que lo ubicaran al rayo del sol y detrás de una valla.

"No sé muy bien lo que ocurrió porque, cuando llegué, el intendente ya no estaba. La verdad es que nunca me importó mucho el protocolo ni el lugar que me tocaba ocupar en un acto", dijo Vidal.

El hecho, que se produjo el viernes pasado, dejó al descubierto la interna en Cambiemos y la tensa relación que Vidal mantiene con el intendente marplatense.

Enojo

Según trascendió, Arroyo no tuvo reparos en manifestar su disconformidad por el poco protagonismo que le dieron desde la Gobernación bonaerense y, al dejar el acto, afirmó: "Este no es un lugar digno para un intendente, ustedes hagan lo que quieran, yo me voy".

La ubicación que le había reservado el personal de protocolo bonaerense era junto a los periodistas y otros funcionarios. Pero su enojo también se incrementó al ver que el diputado nacional Guillermo Montenegro, quien aspira a la intendencia de Mar del Plata, fue el único invitado por Vidal para la recorrida inaugural por la playa pública.

Al respecto, la gobernadora fue cautelosa y evitó meterse de lleno en la pelea electoral de 2019: "Que haya más de una persona que quiera ser intendente de esta ciudad es valioso para Cambiemos, y siempre están las Paso para dirimir".

Asimismo, Vidal se mostró convencida de que la gente valora a los políticos por lo que hacen y no por el lugar que ocupan: "Nos evalúan en cada elección por eso".