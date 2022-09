Vicentin: pedido de la Comisión de Seguimiento a la Corte Suprema

“Con mucho respeto queremos pedirle esto a la Corte”, explicaron los legisladores santafesinos que integran el único espacio estatal que sigue de cerca el proceso de la agroexportadora que defaulteó u$s 1.500 millones.

La comisión se reunió ayer en el anexo de la Cámara de Diputados y Diputadas de Rosario y durante el encuentro sus integrantes indicaron que decidieron “no pronunciarse” sobre el dictamen del Procurador General de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguire, “porque el mismo no es vinculante”, señalaron.

El presidente de la comisión, el diputado justicialista Luis Rubeo, sostuvo que “el dictamen del procurador puede ser tomado o no en cuenta por la Corte, porque no es vinculante”. Y señaló: “No nos parece oportuno emitir una opinión en función de un dictamen que no sabemos si va a ser tenido en cuenta”.

La semana pasada Barraguirre en su dictamen consideró “no procede el avocamiento” de la Corte provincial en el expediente por el concurso preventivo de Vicentin, lo que representa que el caso debería volver al juzgado de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini.

En cambio, la comisión legislativa señaló que va a “tratar de insistir en que se profundicen las investigaciones penales vinculadas con Vicentin”. La Justicia Penal de Rosario imputó a 15 directivos de la agroexportadora por balance falso en concurso real por defraudación y estafa.

Por otra parte “vamos a seguir sosteniendo la barrera irrenunciable de la defensa de las fuentes de trabajo, la presencia nacional en el comercio exterior y que la empresa traiga el dinero que fugaron”, dijo el diputado integrante de la comisión, Carlos del Frade.

Los legisladores señalaron que la comisión sigue “con mucha preocupación” todos los acuerdos o preacuerdos que puede haber logrado Vicentin incluso por fuera del concurso y de la causa penal.