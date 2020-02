La empresa Algodonera Avellaneda, del grupo Vicentín asentada en Reconquista, decidió hoy parar sus actividades por 15 días a partir del 2 de marzo y adelantar las vacaciones a sus 500 trabajadores, con el argumento de que no cuentan con materia prima para poder seguir produciendo.

Así lo confirmó hoy el secretario general del sindicato de los trabajadores textiles, Rubén Lemos, en diálogo con la emisora ReconquistaHOY, quien dijo que la decisión los “tomó por sorpresa” debido a que no es un período habitual para realizar una parada de planta en el rubro y en cambio, se trata de una época del año donde “deberían despegar las ventas y la demanda” y en mucho más aún teniendo en cuenta que el resto de las industrias textiles están trabajando normalmente.

La noticia se conoció a pocas horas de que el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, participara junto a la CGT San Lorenzo y el Sindicato de Aceiteros de esa localidad de una reunión con el juez Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso preventivo de Vicentín, y manifestara su preocupación por la conservación de los puestos de trabajo.

También surge luego de que el vicepresidente de la compañía, Alberto Macua, confirmara a los legisladores que conforman la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe que “los puestos de trabajo se van a mantener”.

Lemos aseguró hoy que desde la empresa les pidieron a los trabajadores no asociar esta parada de planta con la crisis de Vicentín. “Es difícil no hacerlo porque hay mucha información dando vuelta. Queremos creer que es sólo por quince días y como un adelanto de vacaciones como dijeron”, indicó el dirigente y agregó que “la gente decidió aceptarlo a cuenta de las vacaciones de este año para no perder”.

El dirigente confirmó que Algodonera Avellaneda tiene 500 trabajadores, entre operarios y personal jerárquico.