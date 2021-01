Vicentin: "Este es el golpe final para muchos productores"

El legislador, quien preside la comisión de seguimiento del concurso de Vicentin en la Legislatura, aclaró que se trata de una opinión personal y no en nombre de este órgano, que recién volverá a reunirse los primeros días de febrero.

Desde ese lugar, Rubeo consideró que si el juez se hubiese atenido a la ley de concursos y quiebras debería haber pesificado todo. “Sin embargo, en una parte de la resolución dice que tiene que tomar en cuenta las distintas variables para avalar el pago en dólares, pero resulta que sólo las tomó para los bancos internacionales, porque a los productores los liquida de una manera notable”, afirmó.

“La pesificación de las deudas, tomando un dólar de febrero del año pasado, cuando hoy la soja cotiza por encima de los 500 dólares en el mercado internacional no tiene relación. Esto es un mazazo, un golpe final para muchos productores”, agregó Rubeo.

Estafa

El legislador por el Frente Progresista, Fabián Palo Oliver, también integrante de la comisión de seguimiento, dijo que “esto que ocurrió es algo que muchos de los miembros de la comisión venimos diciendo desde agosto pasado, cuando vimos la intencionalidad de la empresa de estafar a los acreedores” y consideró “muy difícil justificar una medida de pesificación de la deuda”, como la que tomó el juez.

Por eso, a su criterio, claramente cabe la posibilidad de hacerle un juicio político al juez. “No hay dudas de que hay que hacerlo”, dijo. Aunque esa estrategia, no se analizó aún en el marco de la comisión que el legislador integra.

La resolución del juez también fue cuestionada por quienes representan a los acreedores comerciales. “El juez Lorenzini se aparta de la ley porque con su resolución hace un perfeccionamiento de la estafa y viola el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de nuestro país”, dijo Gustavo Feldman patrocinante del Grupo Grassi.

También Feldman señala que la decisión del juez de habilitar el pago en dólares a los bancos extranjeros pero pesificar la deuda de las entidades nacionales, a excepción del Banco Nación que se la reconoce en moneda extranjera, “es un posicionamiento estratégico pensando en qué medida se puede diluir la responsabilidad penal”.

Además dijo que “la resolución de Lorenzini viene a ratificar la importancia de la investigación penal que se desarrolla en Rosario, es un intento para garantizar la impunidad, si hacen lo que hicieron para no pagar, imagínense lo que son capaces de hacer para no ir presos o no salir condenados en la investigación penal”, argumentó.