"Vicentin cayó por sobreendeudamiento"

A un año del default más grande de la historia de la provincia, que dejó un tendal de deudas con productores, organismos fiscales y entidades financieras públicas, y privadas nacionales y extranjeras, el economista rosarino analizó las causas que derivaron insistió en la necesidad de desentrañar “la trazabilidad del ciclo de negocios” de Vicentin para llegar a comprender el proceso de cesación de pagos.

- A un año del estrés financiero de Vicentin ¿Qué se sabe hoy sobre las razones por las cuales se produjo el default?

- El balance que entregaron hace un mes dice que la concursada entró en default por su resultado. Es decir, las ganancias que tuvo en el año 2019 fueron negativas y fue un mal año para la empresa. Habría que discutir esto. Lo que dicen los auditores y nosotros es distinto. Decimos que Vicentin entró en default por su sobreendeudamiento, es decir, por un aumento del pasivo, y no por su resultado. La argumentación de la empresa es bastante inconsistente al respecto, por varias razones. Una de ellas, porque dice que le afectó negativamente la devaluación del 2019 después de las Paso y eso parece contradictorio para una compañía exportadora. Además, en el balance de 2018, cuando hubo una devaluación, dice que eso le mejoró la competitividad. Además, le entregó un documento a los acreedores internacionales diciendo que la devaluación de agosto de ese año había mejorado la rentabilidad. Por otro lado, la empresa dice que la afectó negativamente la sequía de 2018, pero esta tuvo un efecto adverso en 2018 y no en 2019, porque hablamos de la campaña agrícola 2017/18. Llamativamente, la empresa a partir de la sequía empezó a importar soja en niveles crecientes. Así lo hizo en once de los doce meses del ejercicio fiscal 2019. Es decir, crecieron las importaciones y según la empresa, éstas la afectaron negativamente. Cómo pudo ser que, si la empresa tuvo estos niveles de rentabilidad negativa en 2019, haya tenido importaciones creciente en casi todos el ejercicio fiscal A nuestro entender, lo que debería haber mostrado la concursada es la trazabilidad de las deudas comerciales, de los bienes de cambio, es decir las materias primas. Porque entendemos que lo que ocurrió con Vicentin fue un falseo de la información contable. Es una hipótesis que se está discutiendo. Esto significa que en los últimos años estuvo comprando materias primas y las contabilizó en sus activos, pero no contabilizó las deudas comerciales, los pasivos. De un 2018 a 2019 las deudas comerciales se incrementaron estrepitosamente. Así, la empresa entró en concurso por una cuestión de sobreendeudamiento y no por una cuestión perjudicial en sus resultados, su ganancia.

- En las últimas investigaciones judiciales aparece la sospecha de que no sólo hubo un agujero negro en 2019 sino que en rigor era falso era lo que se presentaba en los balances anteriores. ¿Es así?

- Sí. Lo que dice uno de los abogados de los acreedores internacionales es eso. Que Vicentin no contabilizó los pasivos y eso tuvo como reflejo mostrar una elevada liquidez en el balance. Y al mostrar eso pudo ir a pedir cada vez más dinero. Es una especie de bicicleta financiera, bola de nieve.

- Al Banco Nación ¿cuál fue el perjuicio que le ocasionó?

- Son u$s 300 millones los que le había prestado el Banco Nación. Pero el Estado es acreedor de Vicentin en varios estamentos como a través de bancos en los que tiene participación o la Afip. Acá se busca tratar de entender cuál fue la trazabilidad del ciclo de negocios que van desde la compra de la materia prima hasta las ventas. Operaciones que siguieron hasta diciembre poco antes del default.

- ¿Qué papel juega el proceso de internacionalización de la empresa, esa estructura por la cual se creó un entramado de firmas controlantes que hoy hace difícil saber hasta donde llega el grupo?

- A partir de 2013 se comenzó a crear una estructura dual, paralela, a través de un holding uruguayo mediante la cual Vicentin Saic, la concursada, se realiza préstamos a sí misma. Todas las exportaciones que realiza son a una sucursal en Uruguay. Son estructuras opacas que mueven capital a través de lo que se denomina como precio de transferencia, se subfacturan las exportaciones y luego estos holdings uruguayos exportan a precio de mercado. Esos diferenciales se van acumulando en las guaridas fiscales. En 2019 Vicentin exportó materias primas según figura en su balance, por casi u$s 1.300 millones, que justamente es la materia prima que no aparece cuando uno mira los balances contables. Entonces, no sólo aumentó las deudas comerciales de golpe en 2019 sino que las materias primas, los activos se redujeron drásticamente.

- ¿Se puede deducir que este sobreendeudamiento tenía como contracara una fuga de capitales en lugar de inversiones?

- Se podría cuestionar eso porque la que se perjudicó con el concurso fue Vicentin. Si querían fugar el capital o su patrimonio neto, eso no es sustentable porque la empresa dejó de operar, actualmente no está exportando, y ese es parte de su ciclo de negocios para realizar esas prácticas a lo largo del tiempo. Puede ser una hipótesis. Hoy todos esos elementos son una incógnita a un año del default.

- ¿Qué nos dice el caso Vicentin sobre la estructura del comercio de granos en general?

- Hay opiniones diversas. Para algunos es un mercado transparente, otros dicen que no. Lo qué ocurrió con Vicentin, es algo que ocurre en otras empresas del sector, que tienen prácticas de fuga de capitales y estructuras off shore. Entendemos que esto es un agravante en el contexto del concurso. Por eso, el Estado debería fiscalizar y controlar la trazabilidad de todo.

-Hay una estrategia del nuevo directorio en las últimas semanas para dejar atrás el pasado ¿Qué opinión tiene?

- Hubo una reunión entre los acreedores y el directorio anterior y éstos mencionaban que el nuevo directorio iba a estar controlado por la familia de siempre. Son los intereses de las mismas familias cabezas del grupo, Nardelli, Padoán, Buyatti, Vicentin. Cambiaron las caras pero siguen respondiendo a los mismos intereses. Lo nuevo viene por lo que va a ocurrir con sus activos, que se encuentran en un proceso de vaciamiento corporativo. Ya habían vendido Renova y Friar y ahora quieren vender otras empresas más, como la bodega Sottano.

- ¿Qué contiene este segundo informe que presentaron al Nación?

-La semana pasada le remitimos al Banco Nación el segundo informe. Tiene dos partes, una sobre la caída y luego analiza cuáles son los grupos que están haciendo negocios con esa caída. Es decir las empresas que pudieron incrementar su nivel de negocios por el espacio vacante que dejó Vicentin.

- ¿Cuáles fueron?

- Ahí aparecen dos grupos muy distintos. Uno es Olio, un grupo de empresas, algunas rosarinas. Y el otro, Glencore a través de Oleaginosa Moreno. Una de las conclusiones a las que llegamos es que hay que analizar este nuevo actor emergente que es Olio y cómo se financia, con qué empresas y capital cuenta. Y otro tema son los espacios de vacancia que dejó Vicentin. Hay una idea general de que si cayó Vicentin sus cuotas de mercado se la apropiaron las grandes compañías, y esto no ocurrió. Queríamos dejarlo en claro. Fueron estas dos empresas, más que nada el grupo Glencore y Díaz & Forti, de Olio, las que ocuparon ese espacio vacante. Glencore está haciendo lo mismo que hacia Vicentin que es importar, reindustrializar y luego reexportar. Estableció una filial en Paraguay nueva que desplazó a Vicentin Paraguay. El Grupo Glencore es socio y aliado estratégico de Vicentin hace tiempo. En el caso de Olio, se expandió en últimos tramos a partir de la actividad agropecuaria. Su CEO venía de actividades más vinculadas a lo financiero. Muestra que tiene un frigorífico. Entendemos que Olio es más grande y cuenta con una suerte de tercera capa que se vincula con actividades de financiamiento. Está muy vinculado con financieras de Rosario, con mutuales. Creemos que eso puede ser un perjuicio, porque las entidades financieras no bancarias son muy opacas sobre la forma en que fluye el dinero por ellas.

El juez del concurso intervino la compañía

El juez del concurso de la agroexportadora Vicentin, Fabián Lorenzini, intervino el jueves la conducción de la empresa por un plazo de 90 días mediante la designación de dos coadministradores y sin desplazar al actual directorio, al tiempo que prohibió modificar “la tenencia y composición” del capital accionario. En la resolución, el magistrado subrayó que “la principal motivación para incrementar la intervención actual es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este juzgado” por parte de la compañía. Lorenzini señaló “el actual silencio con respecto a la presentación del balance correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de octubre de 2020.