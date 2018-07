Urtubey: "El país no quiere vivir más caídas de presidentes"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó el acuerdo con el FMI, calificó como "complicada" la situación económica del país y remarcó que "puede ser que haya alguna parte del peronismo que quiera voltear" a Mauricio Macri. En una entrevista con el diario El País de España, subrayó que pese a la crisis la gobernabilidad no corre peligro, y señaló que "Argentina ya no quiere vivir más caídas de presidentes; Macri acabará el mandato", aunque "puede ser que haya alguna parte del peronismo que quiera voltear a Macri". "Nosotros estamos comprometidos para termine su mandato", afirmó, y consideró "un problema" que el gobierno "haya construido una fortaleza del sector más radicalizado alrededor de ex presidenta Cristina Kirchner".