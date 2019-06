Unión Europea, el sexto socio comercial de la provincia

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur encuentra a la economía de Santa Fe con un bajo nivel de relación comercial con el viejo continente. Al menos en el terreno estricto del intercambio de bienes, que es el corazón pero no el único objetivo del tratado cerrado ayer.

De acuerdo a los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) sobre exportaciones e importaciones por las aduanas de la provincia, los principales socios comerciales de Santa Fe se reparten entre los países vecinos y los de Oriente. En Europa, el principal socio en materia de ambas vías es Holanda, que por su actividad portuaria es a su vez el puerto de ingreso y egreso de esa mercadería hacia otros mercados.

Para las exportaciones que salen por las aduanas provinciales, el mercado europeo tiene mayor importancia que en materia de importaciones. Fundamentalmente, porque los derivados de la soja, como aceite y harina, se venden a ese destino.

En el primer cuatrimestre del año se exportaron u$s 7.289 millones por las aduanas santafesinas. Vietnam encabezó la lista de destinos con u$s 711,8 millones. Le siguieron India, Indonesia, Argelia y Brasil. En sexto lugar aparecieron los Países Bajos, con u$s 256,7 millones. Si la lupa se pone en abril, este destino ocupó el segundo lugar.

En materia de importaciones, el origen principal es Paraguay, fundamentalmente por la imprtación de poroto de soja. Le siguen Estados Unidos, Brasil, China y Emiratos Arabes Unidos. Países Bajos, el primer socio europeo. En el acumulado anual, el mapa del comercio exterior es muy parecido al cuatrimestral.

Argentina y Europa

El comercio entre Argentina y Europa alcanzó a u$s 20.000 millones en 2018, según el Indec. El déficit fue de u$s 1.000 millones para el país. Se exportan agroalimentos y se importan bienes industriales.

Durante 2018, la UE vendió a la Argentina u$s 10.600 millones y compró por u$s 9.600 millones.

De las 28 naciones de la Unión Europea, cinco de ellas concentran el 72 por ciento de las compras a Argentina: los Países Bajos, España, Alemania, Italia y Reino Unido.

El 51 por ciento de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea está distribuido en tres producto: harina y pellets soja, biodiesel y sus mezclas, y carne bovina.