Una puerta de ingreso al comercio on line

Las oportunidades de negocios en el ecommerce no tienen techo. Pero muchas veces los pequeños comercios y emprendedores temen entrar al mundo on line. Esto ocurre incluso aún después de la pandemia, situación que expandió exponencialmente al comercio electrónico. Santa Fe busca expandir las ventas por fuera de la provincia y es por eso que a través del programa “Comercio Express” puso en marcha una serie de beneficios en servicios digitales, financieros y de logística para la venta online.

La segunda etapa del programa “Comercio Express” busca a través de acciones de capacitación, información y beneficios garantizar el acceso a herramientas de comercio a distancia, como prefieren llamarlo desde la provincia, en síntesis herramientas para impulsar el ecommerce.

El comercio on line aparece como una oportunidad para innovar, crecer y ser competitivos. Tras analizar los primeros informes del Observatorio Provincial de Comercio Digital el gobierno santafesino visualizó una oportunidad para aportar herramientas tecnológicas a los comercios y ayudarlos en la transformación digital. Así surge el Programa Comercio Express, una plataforma interactiva entre el sector público y el sector privado, un portal de gestión integrador de todas las políticas públicas comerciales activas en la provincia que apuesta a ser un medio de comunicación dinámico que plantee necesidades y defina propuestas de solución.

Durante la presentación -encabezada por el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano; el vicepresidente Asociación de Profesionales en Marketing de Rosario (APMKT), Yair Adaro, y el presidente de la Fundación del Instituto de Desarrollo Regional, Carlos Jaskelioff- se presentaron los resultados del primer año de trabajo y los lineamientos a seguir en los próximos meses.

Aviano contó que en la primera etapa se trabajó junto a la Asociación de Profesionales de Marketing de Rosario en la capacitación de 450 comercios para la inclusión de la venta on line. Asimismo, indicó que se los apoyó llevando a cabo un seguimiento con mentorías con el objetivo de monitorear el desarrollo de sus ventas durante tres meses”.

“También concretamos un Observatorio de Comercio a Distancia para poder obtener un diagnóstico de las necesidades prevalentes, dichos resultados demostraron que la pandemia nos dejó una tendencia creciente en cuanto a prácticas de consumo y comerciales. Por eso hoy presentamos los servicios que le vamos a ofrecer al comercio y al consumidor para poder vender o comprar a distancia, ya sea en logística como en lo que respecta a las páginas webs”, agregó el funcionario provincial y detallo que por ejemplo el costo de las empresas de entrega de encomienda será un 25 o 30% mas bajo.

Sobre los pasos a seguir Aviano precisó que se buscará diagramar un mapa de comercios y proveedores que venden a distancia a fin de que pueda ser consultado también por el consumidor, “con la certeza de que el comercio allí adherido son aquellos que se adaptan a las buenas prácticas comerciales y, en caso de existir algún inconveniente, la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor va a intervenir rápidamente”. Actualmente ya hay 800 comercios adheridos a Comercio Express, pero el potencial son todos los usuarios comerciales de Billetera Santa Fe.

Las tendencias

Daniel King, a cargo del Observatorio de Comercio a Distancia, contó que como en comercio on line todo se puede medir es un punto a favor ya que todo se puede analizar. A través de Billetera Santa Fe se detectó que durante 2021 el consumo se enfocó en alimentos, indumentaria y también librería. Además, observaron que aunque los comercios tienen mucho trabajo en redes sociales, las venta eran bajas y por eso se realizaron capacitaciones virtuales en ese sentido y este año continuarán de forma presencial. “Hay mucho por hacer”, subrayó.

Dijo que el desafío es “lograr cambiar la mentalidad del que no está aún convencido de la digitalización”. Por eso desde la provincia se generó un paquete de soluciones para facilitarle la tarea a los comercios y que desde Santa Fe crezca el envío de productos a otras provincias.

King mencionó que para vender on line, por ejemplo, hay que tener un buen catálogo digital y “como están ocupados en vender” no siempre se genera de la mejor forma. Además, dijo que una vez que uno inicia el camino on line tiene que saber que se van a generar “consultas interminables” que no siempre terminaran en ventas y por eso es fundamental la automatización, que en muchos casos “es de bajo costo”.

Respecto a las redes sociales más usadas del momento, Instagram y Whatsapp aclaró que “son las más conocidas y las que más se usan” pero no quiere decir que sean las mejores.

Como los usuarios digitales aumentan permanentemente y las compras se hacen cada vez mas frecuentes, también crecen las exigencias. “Muchas veces las expectativas son muy superiores a lo que después ocurre, y no siempre se puede digitalizar de la noche a la mañana”, señaló.

También explicó que si bien MercadoLibre es lo más usado y facilita el pago y la logística siempre es recomendable hacer foco en la web propia para controlar de forma directa todo.

Franco Bonis de Cace Litoral, disertó sobre “las nuevas realidades del consumo on line pos pandemia” y mostró los indicadores actuales a nivel nacional de las ventas generadas por los canales electrónicos. En ese sentido, destacó que hay que tener cuenta que el 75% de los consumidores compra on line por ahorro de tiempo y energía y a nivel nacional el ránking de demanda lo encabeza indumentaria deportiva, luego no deportiva y alimentos y beb idas.

“Lo más buscado on line son promociones y descuentos, después viene información del producto y por último disponibilidad del producto”, indicó Bonis.

Al igual que King coincidió con que el centro de la escena debe estar dominado por “la tienda on line”, que cuenta con variables controlables y siempre es la punta del iceberg. “Desde las redes sociales hay que llevar al cliente a la tienda on line. Si uno trabajo solo en redes sociales cuando sale una nueva nos quedamos atras”, dijo y comparó la venta en las redes como “vender en la calle, vender de prestado”. Ademas, mencionó que la omnicanalidad es la clave, trabajar todo junto y que no sean canales aislados.

El observatorio

Tomando como referencia que 75% de los comercios santafesinos realizó operaciones de comercio digital en el último año, según el relevamiento realizado por el Observatorio Provincial de Comercio Digital, es que se apuesta desde el gobierno santafesino a potenciar la digitalización. En ese marco, relevó entre los propios comerciantes las necesidades que tienen para profundizar la penetración del comercio digital en la sociedad. Estas son financieras (26,05%), de capacitación (20,17%) y tecnología (19,33%).

La muestra visibilizó una tendencia creciente de ventas digitales. Para el 43,22% de los casos ha aumentado y sólo el 18,64% ha disminuido. Según el rubro de origen de las ventas, se evidencia una proporción relevante en los siguientes rubros: indumentaria y accesorios (25,33%) alimentos (20,10%) librería y juguetería (9,14%) almacén y dietética (8,36%), se indicó.

En términos porcentuales, las ventas promedio de los comercios que se realizan de manera virtual guardan una relación relativamente baja con el total. El 56,79% de los casos reportó una proporción de ventas inferiores al 15% de sus ventas totales, y este es un punto a trabajar advirtieron.

Teniendo en cuenta que el volumen de consultas por ventas no se terminan efectivizando, se tiene que se concreta menos del 50% de las operaciones. Así se vio en el 71,25% de los casos analizados por el Observatorio Provincial de Comercio Digital.

Como estrategia comercial, generalmente no se dispone de la totalidad de los productos a la venta. El 43,06% de los casos relevados solamente dispone para la venta virtual menos del 24% de los productos.

El relevamiento indagó sobre las principales herramientas mediante las cuales se realizan las operaciones de comercio virtual y/o a distancia y encontró que whatsapp se queda con el 33,20% y las redes sociales 30,74%.

Los principales medios de pago utilizados para la operatoria virtual son: billeteras electrónicas (31,56%) y operaciones bancarias (22,59%).

El Observatorio Provincial de Comercio Digital encontró que las formas de retiro de las mercaderías adquiridas mediante operaciones de comercio virtual son retiro por el local (53,85%) y cadetería (30,22%).

Para promocionar o difundir las actividades comerciales virtuales se utilizan redes sociales (59,65%) y Whatsapp (28,07%).

En cuanto a las expectativas sobre el desempeño del comercio digital, el 58,40% espera que aumenten las operaciones virtuales en relación con las ventas totales, mientras que el 6,4% piensa que disminuirán.

En términos de capacitación, los comerciantes demandan, para profundizar la penetración del comercio digital en la sociedad , entrenamiento en redes sociales (23,49%) y marketing digital (22,89%).

