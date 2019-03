Sobre el cierre de la jornada de ayer el dólar logró revertir la suba que venía registrando y retrocedió en la city porteña hasta un promedio de $42,302, en una jornada en la que el Banco Central volvió a convalidar una suba de 78 puntos básicos de la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq), que finalizó en 63,328 por ciento como resultado del promedio de dos licitaciones realizadas.

Tras las sucesivas subas convalidadas por el Banco Central en la tasa de política monetaria, la rueda de ayer fue la primera en la que el precio del dólar operó en baja, en especial luego de la segunda licitación de Leliq.

Fuentes del mercado comentaron que la divisa norteamericana llegó a bajar luego de que entidades públicas, como la Ansés y el Banco Nación, intervinieran en el mercado y realizarán ventas.

En las mesas de dinero, corrió el rumor de que el Banco Nación vendió dólares en el mercado spot el 12 y el 13 de marzo. Esa oferta de divisas, junto a la suba de la tasa, habría ayudado a la recuperación del peso este miércoles. "Una parte de las ventas en efectivo fueron por cuenta y orden de Ansés", reportó la agencia de noticias Bloomberg.

En las casas de cambio rosarinas la divisa quedó en 42,50 pesos para la venta mientras que en el mercado mayorista la divisa estadounidense retrocedió treinta centavos —equivalente a una merma de 0,72 por ciento—, al quedar en $41,20, con un volumen de negocios de u$s 534 millones en el segmento de contado y u$s 16 millones en futuros del MAE.

De esta forma, en lo que va de marzo la cotización del dólar a nivel minorista avanzó 5,2 por ciento, mientras que la tasa de interés de la Leliq subió 13,2 puntos porcentuales.

En estos números, la actual tasa de la Leliq es la más alta desde el 13 de noviembre pasado; mientras que se ubica 10,1 porcentuales por debajo respecto al récord alcanzado en octubre de 2018.

"Finalmente el flujo de ingresos tuvo intensidad como para desarmar la presión sobre los precios que justificaron las subas anteriores", sostuvo el analista Gustavo Quintana en su cuenta de Twitter.

"En otra rueda que tuvo marcada fluctuación, la divisa norteamericana perdió toda la ganancia generada desde el inicio de la semana", agregó Quintana.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron ayer en u$s 68.481 millones. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo positivo de u$s 46 millones. En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación, informó la entidad en el Resumen de Variables Financieras. Por último, se efectuó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML, por u$s 6 millones.

La bolsa porteña, en tanto, se recuperó ayer 1,14 por ciento y volvió a colocarse por encima de los 34.000 puntos, en una jornada en la que la nueva suba de la tasa de interés convalidada por el Banco Central fue el foco de los operadores.

"Con un rendimiento que llego al 63 por ciento anual en pesos en la Leliq a siete días, vemos que se le hace imposible competir al resto de las alternativas de inversión", aseveró el analista de Rava Bursátil, Eduardo Fernández.

Esta situación —describió Fernández— "terminó arrastrando a todos los bonos nominados en moneda extranjera", en la que se destacó la caída de 2,73 por ciento del cupón PBI en dólares bajó ley de Nueva York.

En el segmento bursátil, donde volvió a primera la cautela a través de un moderado volumen de negocios de apenas algo más de $600 millones, las principales subas en el índice líder correspondieron a las acciones de Petrobras Brasil ( 3,10) y Tenaris ( 2,85 por ciento).

Por su parte, en Wall Street los papeles de empresas argentinas que cotizan a través de ADRs registraron mayoría de subas.

Los avances más destacados correspondieron a los papeles de Tenaris ( 3,25 por ciento), Banco Macro ( 2,95 por ciento), Pampa Energía ( 2,32 por ciento) e YPF ( 1,45 por ciento). Por el contrario, con números en rojo cerraron Irsa (-3,62 por ciento), Grupo Supervielle (-0,54 por ciento), Loma Negra (-1,07 por ciento) y Central Puerto (-0,10 por ciento).