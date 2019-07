Una mochila cada vez más pesada para la economía

La carga de la deuda se incrementó notablemente en los últimos tres años y medio, tanto en términos del PBI como de las exportaciones y la recaudación. El principal indicador de sostenibilidad es aquel que mide la relación entre el stock total de pasivos y el Producto Bruto interno. Esta relación llegó, en el caso argentino, al 98,3% a fines de junio.

“Si se lo compara con 2015, la proporción sobre el PBI cambió drásticamente por la fuerte devaluación”, destacaron los economistas de la Fundación Pueblos del Sur. Señalaron que, en relación a las reservas internacionales, el indicador evidenció una “leve mejora” con respecto a los años anteriores. Pero esta mejora se debió a que, precisamente, las reservas “fueron engrosadas con más deuda”.

A finales de 2015, la deuda pública denominada en moneda extranjera representó el 582% del stock de reservas que en aquel entonces ascendían a u$s 25.500 millones. Alrededor de tres años y medio después, esa relación descendió 180 puntos porcentuales, producto de la entrada de dólares de la deuda. Pero al mismo tiempo no se observó un cambio significativo en el indicador del endeudamiento externo como porcentaje de las reservas. “Tal situación ocurrió porque tanto las reservas como el total de pasivos en manos de no residentes crecieron a un ritmo similar”, señaló el informe. Entre el 31 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2019, las reservas expandieron alrededor de 150%, mientras que el monto de deuda en manos de no residentes escaló 210 puntos.

Si la relación se hace con las exportaciones, el resultado es que el peso de la deuda pública en moneda extranjera sobre las exportaciones pasó de 212,6% en 2015 a 420% en junio de 2019. Mientras que, la deuda en manos de residentes extranjeros como porcentaje de las ventas al exterior, creció de 90,8% en 2015 a 279%.

Otro aspecto de relevancia es el aumento del peso de la deuda sobre el total de los recursos tributarios. A finales del 2015, los servicios de deuda (capital e intereses) pagados representaron al 38,9% del total de la recaudación tributaria. En mayo de 2019, este indicador subió a 84,9%, es decir, 46 puntos porcentuales por encima de lo registrado tres años y medio atrás. Lo mismo ocurrió con la proporción de los intereses totales pagados sobre los recursos tributarios. En 2015, de cada 100 pesos recaudados. 7,9 pesos se destinaban a pagar intereses de deuda. En mayo de 2019, se pagan 16,1 pesos de cada 100, por ese concepto.

“Este importante crecimiento en el sacrificio fiscal que suponen los compromisos de deuda también se observó en el aumento de los intereses netos pagados desde 2015”, señalaron los economistas. Entre 2015 y 2018, los pagos desembolsados por intereses crecieron 391%. Incluso, el peso sobre el PIB pasó de 1,3% a 2,7%.

“La decisión de los funcionarios del gobierno al referirse solamente al déficit primario (el resultado presupuestario que no incluye el pago de la deuda) buscan disimular la creciente importancia que vienen ganando los intereses de la deuda sobre las erogaciones totales del Estado”, señalaron.

Según el Ministerio de Hacienda, el resultado primario para el periodo comprendido entre enero y abril de 2019 asciende a 10.846 millones de pesos. Sin embargo, el pago de intereses en igual plazo es ampliamente superior: 191.701 millones de pesos (representó 105% más que igual período del año anterior).

De pesos a dólares: nuevos acreedores

El informe de la Fundación Pueblos del Sur hizo hincapié en el brusco cambio de la composición de la deuda, según el tipo de moneda. Del total de la deuda pública bruta registrada al 30 de junio, el 76,8% corresponde a emisiones denominadas en moneda extranjera (u$s 258.967 millones) y el resto a pasivos en moneda nacional (u$s 78.268 millones).

A junio de 2019, la cantidad de deuda en moneda extranjera representó alrededor de ocho puntos porcentuales por encima de lo registrado a finales de 2015. Esta significativa variación tiene dos motivos: el aumento del 226% en el tipo de cambio nominal durante el período y la cantidad de pasivos emitidos en moneda extranjera.