Una dura negociación con la Legislatura

El ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione, confirmó que el gobierno pedirá una nueva autorización para endeudarse en el mercado de capitales por 500 millones de dólares. Recordó que en 2016 la Casa Gris pidió una autorización por mil millones de dólares, que fue aprobada sólo en la mitad. De los u$s 500 millones autorizados, u$s 250 millones se emitieron en octubre de 2016 y otros u$s 250 millones en marzo de este año. Esos fondos se destinaron a financiar la ejecución de 190 obras.

"A la fecha hemos comprometido el ciento por ciento de los recursos con algo más de 120 obras de ese listado", dijo el ministro de Economía, quien señaló que el nuevo pedido permitirá concluir las obras en marcha e incorporar nuevas.

Además, aseguró que "la posibilidad de salir al mercado le permitió a la provincia tener un crecimiento de la inversión pública interanual del 80 por ciento en 2016 y del 150 por ciento este año.

"También permite posicionar a Santa Fe en el nivel de tasa de interés más baja que haya pagado una provincia argentina desde la salida del default, con lo cual tenemos muchas expectativas positivas", señaló.