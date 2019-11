Una cumbre de mujeres ejecutivas se hizo en Rosario

Llegar a ser ejecutiva de una empresa no es una tarea sencilla. Apostando a abrir el camino en el mundo empresarial integrado fuertemente por hombres, se presentó en Rosario la organización internacional Women Corporate Directors (WCD) Capitulo Argentina, la más importante entidad de mujeres líderes, CEOs, presidentes y directivas del mundo, de la que KPMG es main sponsor global.

Durante el evento que se realizó en el Hotel Plaza Real, más de 100 presidentas, CEOs, gerentes generales y directivas de empresas de la ciudad y la región intercambiaron experiencias sobre la mujer en los altos cargos directivos de las empresas.

El encuentro contó con la participación de Patricia Bindi, Directora de Banca Empresas del HSBC; Anabel Perrone, Directora Ejecutiva de Fundación YPF; Gabriela Terminielli, directora de Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) y Co-Chair de WCD; y Tamara Vinitzky Socia de KPMG y Co-Chair de WCD, y el moderador del panel Emiliano Martín, Socio de KPMG Argentina, líder de la oficina de Rosario. El encuentro fue organizado con IDEA Centro.

Tras la presentación formal de WCD, la apertura del encuentro estuvo a cargo de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien se refirió a la tarea que viene desarrollando en los últimos años en materia de diversidad e igualdad de oportunidades. "Todavía somos pocas las mujeres, tanto en las empresas como en la representación política, de liderazgo en los lugares de toma de decisiones,, indicó

En este sentido, Gabriela Terminielli de BYMA y WCD destacó de todas maneras la mayor presencia de mujeres en la vida pública política del país por sobre el sector privado. "Si no hubiese una ley de cupo en el sector público no habría presencia de la mujer. Que algo similar pueda pasar en el sector privado podría ser una aceleración de esa búsqueda de equilibrio", señaló.

Luego agregó que, de acuerdo a su experiencia, fue por la crisis de 2001 que la mujer salió fuertemente al mercado laboral. "Fue en ese contexto cuando impulsé la primera consultora de coaching para mujeres emprendedoras. Y desde ese lugar empecé a escuchar a las mujeres desde otro lado. Durante mi carrera encontré muchos obstáculos y la realidad nos dice que en los mandos intermedios de las empresas hay en promedio un 50 por ciento de mujeres y cuando se mira más arriba la cifra cae estrepitosamente", detalló.

Patricia Bindi del HSBC contó cómo fue su carrera profesional en el sector financiero. "Siempre tomé riesgos saliendo de mi zona de confort. Algunas veces me gustaron las posiciones que tuve y otras no, pero seguí adelante y desde 2015 formo parte del Comité de Dirección del banco siendo hoy la única mujer de negocios", explicó.

Según Tamara Vinitzky de KPMG y WCD, hubo dos hechos en su carrera profesional que la marcaron fuertemente en su carrera. "Cuando era gerente y decidí tener hijos quise dejar de trabajar. En ese momento no tuve a nadie en la firma que me pudiera explicar qué podía hacer y me acompañe en el proceso. Pero cuando pasó el tiempo y vi que la firma me había ayudado, me di cuenta de que se pueden hacer las dos cosas, que no es incompatible compatibilizar ambos mundos, que mi mundo es uno solo y hay que buscar compatibilizar.", indicó.

YPF tiene 20 mil empleados de los cuales 100 son ejecutivos y de ese total hoy 10 son mujeres cuando en 2017 había solo 4. "Ese año la empresa comenzó a poner mucho foco en el tema de genero acompañando la globalización de la temática que se venía dando", contó Anabel Perrone de Fundación YPF.

"A nivel general en YPF las mujeres representan el 20 por ciento del total y a nivel de Management es un 14 por ciento. En la empresa las oportunidades existen, pero las características de la industria hacen que haya muchos desafíos para ascender", concluyó.