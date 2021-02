Un productor propuso que el trigo y el maíz sean gratis para el consumo interno

Esteban Motta, militante de Federación Agraria Argentina (FAA) y residente en Piamonte, aseguró que la solución para que los precios de los alimentos no se disparen es que el trigo y el maíz para consumo interno sean gratis. “El ministro Basterra pidió propuestas de los privados para no tener que subir retenciones”, repasó en su cuenta de Twitter. Tras aclarar que “si el pan y la carne no bajan no será responsabilidad de los productores primarios”.