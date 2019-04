Un hogar de jubilados necesitó $ 26.241 para vivir en marzo

Una pareja de jubilados necesitó $26.241,43 durante marzo para cubrir los gastos del hogar, según el relevamiento realizado por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac). Se trata de una suba del 2,48 por ciento respecto del mes anterior. En el primer trimestre del año la canasta ya registra una variación de 10,64 por ciento.

El haber mínimo jubilatorio subió a $10.410,37 en marzo pero ni siquiera con ese incremento una pareja de jubilados —en la que los dos cobren haberes— logra cubrir los gastos del hogar relevados por la canasta del Cesyac.

Al desglosar por tipo de productos, los incrementos más pronunciados se registraron en comestibles envasados con un alza del 10,13 por ciento, artículos de limpieza 9,45 por ciento y bebidas 3,18 por ciento. En el segmento servicios se destaca el aumento de la energía eléctrica 6,43 por ciento y los medicamentos 3,7 por ciento.

El informe detalla que el monto total del gasto del consumo del hogar para el mes de marzo llegó a los $ 26.241,43; donde los productos de consumo masivo se llevan $6.142.40 (23 por ciento del total), y los servicios básicos para el hogar sumaron $20.099,03 (el 77 por ciento restante).

De esta forma una pareja de jubilados necesita por día $ 874,71 para vivir en Rosario, unos $ 204,75 para adquirir los gastos de productos de consumo masivo y $ 669.96 Para contratar los servicios básicos para el hogar.

Juan Marcos Aviano, director Ejecutivo de Cesyac advirtió que "la canasta de jubilados sigue subiendo, en el caso de marzo a menor ritmo que la canasta general" pero consideró que "el deterioro del poder de compra de los haberes jubilatorios se sigue acentuando".

"A los sectores de adultos mayores le decimos lo mismo que a todos los consumidores: se vienen meses de vacas flacas y no hay ajuste de haberes que alcance", indicó durante la presentación de los resultados del relevamiento que se realizó ayer junto a la agrupación "Alerta jubilados Rosario".

Aviano definió como "muy difícil" la situación que está pasando este grupo de consumidores que caratuló como "hipervulnerables". En ese sentido, contó que la presentación se realizó en el Hogar para Adultos en situación de calle "Santa Josefina Bhakita" (obra del Padre Santidrian) en Riobamba 3458 donde se alojan personas en situación de calle que "cobrando la jubilación mínima no pueden llegar a fin de mes, no pueden alquilar una pieza de una pensión, no tienen donde vivir y vienen a este lugar".

El relevamiento comenzó a realizarse ocho meses atrás, en agosto de 2018 la canasta de jubilados se ubicaba en $ 18.747,28; en septiembre pasó $ 19.824,09; octubre $21.258,36; noviembre $ 23.379,55; diciembre $23.716,92; enero de 2019 saló a $ 24.453,02; febrero $ 25.607,59 y marzo en $ 26.241,43.

El informe recolecta datos en 40 comercios y empresas radicadas en la ciudad, las cuales fueron visitadas o encuestadas telefónicamente, incluyendo 50 productos y 19 servicios, detalló el Cesyac.

Superinflación

La inflación en los supermercados de Santa Fe fue del 3,61 por ciento, mientras que en el primer trimestre de 2019 el alza suma 13,52 por ciento, según el relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso). La suba de precios en supermercados acumula en los últimos 12 meses un alza del 76,77 por ciento.