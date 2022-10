Un ex jefe de la Reserva Federal de EEUU recibió el premio Nobel de economía

Premiado. Ben Bernanke, ex presidente de la Reserva Federal, fue uno de los que recibió el Nobel.

El ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) Ben Bernanke y los profesores universitarios Douglas Diamond y Philip Dybvig fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía por investigar los bancos y las crisis financieras, informó la Real Academia de las Ciencias sueca.

Bernanke estuvo al frente de la FED entre 2006 y 2014 y en ese lapso tuvo que lidiar con la crisis de las hipotecas, en tanto Diamond y Philip son autores del modelo elaborado en 1983 y que lleva sus dos apellidos como denominación. En él se muestra cómo la combinación de depósitos a corto plazo y préstamos a largo plazo puede generar pánico entre los ahorristas.

“Un hallazgo importante en su investigación es por qué es vital evitar los colapsos bancarios”, añadió la Real Academia Sueca en la web del premio.

Bernanke, Diamond y Dybvig sentaron las bases de la investigación bancaria moderna a principios de la década de 1980 y la Academia Sueca destacó que “sus análisis han adquirido una gran importancia práctica para la regulación del mercado financiero y la gestión de las crisis financieras”.

ara que la economía funcione, los ahorros deben canalizarse hacia inversiones, pero aquí hay una contradicción: los ahorristas quieren tener acceso a su dinero rápidamente cuando surgen gastos inesperados, mientras que los dueños de negocios y los compradores de viviendas necesitan saber que no se verán obligados a pagar sus préstamos antes de tiempo. Ese es el punto de partida del modelo de Diamond y Dybvig.

Ambos economistas demostraron teóricamente cómo los bancos ofrecen “una solución óptima al problema”, ya que “al aceptar depósitos de muchos ahorristas como intermediarios, pueden permitir a los clientes retirar su dinero cuando lo deseen y, al mismo tiempo, ofrecer préstamos a largo plazo”.

No obstante, advirtieron que la combinación de estos dos compromisos “deja a los bancos vulnerables a los rumores de su inminente colapso”. Y si un gran número de ahorristas van apresuradamente al banco al mismo tiempo para retirar su dinero, “el rumor puede convertirse en una profecía autocumplida: se produce una avalancha bancaria y el banco colapsa”.

Como solución a “esta dinámica peligrosa”, los economistas alientan medidas regulatorias, como “garantías de depósito del gobierno y preparación para préstamos de emergencia a bancos en problemas”.

Bernanke tuvo la oportunidad de experimentar como presidente de la FED una situación similar a la descripta, aunque no fue por eso que fue premiado, ya que la Real Academia Sueca no reconoce en sus nominaciones tareas de gestión sino de investigación académica. De hecho, el economista también fue blanco de críticas por parte de políticos y economistas por no profundizar en su gestión las regulaciones al sector financiero.

Bernanke, entonces jefe de la FED, hizo equipo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para reforzar a los grandes bancos y aliviar una falta de crédito. Redujo a cero las tasas de interés de corto plazo, dirigió las adquisiciones en la Fed de bonos del Tesoro e hipotecas y estableció programas de préstamo sin precedentes.

Las acciones de la FED bajo el mando de Bernanke ampliaron la autoridad del banco central en territorio desconocido. No pudieron impedir la recesión más larga y dolorosa desde la década de 1930. Pero en retrospectiva, se reconoce a sus acciones el haber rescatado el sistema bancario y evitado otra depresión.

Se estableció así un precedente. Cuando el Covid 19 golpeó la economía estadounidense a principios de 2020, la FED, bajo el mando de Jerome Powell, se apresuró a reinstaurar las tasas de interés a cero e inyectó dinero en el sistema financiero. La agresiva intervención, acompañada de un enorme gasto del gobierno, cortó con rapidez la desaceleración y dio pie a un fuerte reconocimiento económico.

Pero la rápida recuperación tenía un costo: la inflación empezó a subir con rapidez el año pasado y ahora está cerca de máximos de 40 años, lo que ha obligado a la institución a cambiar de rumbo y subir las tasas para enfriar la economía.

En la web de la Academia de Ciencias de Suecia se destacó que Bernanke analizó la Depresión de la década de 1930, la peor crisis económica de los tiempos modernos. El galardón anunciado ayer se entregará el 10 de diciembre.