La pandemia acercó —casi a la fuerza — a muchos profesionales, emprendedores, comerciantes y empresarios al mundo de internet. Aquellos para los que no era una prioridad pertenecer al mundo on line encontraron que ese canal era casi la única forma de poder continuar desarrollando su actividad y se animaron a sumergirse en la World Wide Web, y se encontraron con muy buenos resultados.

Guillermo Tornatore, CEO de Donweb, destacó que “las tecnologías digitales alivianan el trabajo y generan eficiencias” y por eso instó a explorar el uso de la tecnología disponible en internet a todos aquellos que aún no lo hicieron ya que no es complejo, tiene un costo accesible y se puede comenzar de a poco.

“Con la pandemia el uso de las tecnologías que están en internet, que no son tan nuevas, tuvimos un uso más radical que vino por la gente que no tenía presencia en internet, ante la propia necesidad de buscar nuevas opciones de venta. La pandemia llevó a prestar atención a lo que teníamos que hacer en internet para abrir este canal de ventas y eso está muy bueno porque acerca a un montón de gente a las tecnologías digitales que alivianan el trabajo y generan eficiencias y mucha gente que estaba viendo que se le cerraba su negocio empezaron a ver una luz en internet y a nosotros nos generó una gran responsabilidad de ayudar a esa gente, a que avancen”, destacó el máximo referente de la empresa de web hosting y registro de dominios fundada en Rosario Donweb.

En tiempos de Covid-19, Tornatore señaló que en el último tiempo recibieron muchas consultas de profesionales de las más variadas disciplinas, como psicólogos, abogados, contadores y médicos “que empezaron a ver en la tecnología de internet una posibilidad de seguir trabajando hasta emprendedores de todo tipo, con nuevas ideas, y gente que tenía otro canal de ventas, el físico, que empezó a encontrar en la virtualidad la posibilidad de seguir aguantando toda esta situación”.

Frente a la necesidad por posicionarse en el mundo on line, Tornatore apuntó que es fundamental “pensar con sentido común, no con sentido tecnológico”. En ese sentido, indicó: “A veces la gente se asusta o piensa que el mundo de internet es para expertos, pero el concepto de Donweb siempre fue hacer una internet para todo el mundo, y accesible para todo el mundo, por eso los costos son muy accesibles también, ínfimos diría, y tercero es importante comenzar y empezar de a poquito, y de ese lugar de aprendizaje evolucionar todos los días”.

Para Tornatore “la pandemia apretó un acelerador de un auto que iba por una ruta marcada, y pasamos de andar a 40 km por hora a 160 en una forma abrupta y eso a un montón de gente le generó un impacto, los cambios que llegaron como el teletrabajo, educación a distancia, reuniones virtuales, llegaron para quedarse y no hay vuelta atrás”, remarcó al tiempo que también apuntó al mundo que viene donde tienen gran protagonismo la robótica, el automatismo e internet de las cosas”.

Estar on line

Para algunos, estar on line no es nada nuevo, pero para otros la pandemia fue el gran empujón para dar el salto digital. Para quienes no tienen muy en claro cómo empezar por la cantidad de opciones, Donweb compartió una serie de ideas para registrar el dominio que mejor se adapte a la identidad de cada marca y posicione primero en las búsquedas en internet.

Todo comienza con un dominio. El dominio es el nombre de la marca en internet, es lo que la identifica y diferencia del resto de las marcas, y es uno de los grandes factores que Google priorizará a la hora de mostrarla en su buscador. Está compuesto por dos partes: el nombre y la extensión del dominio (ejemplo.com).

Para que el dominio sea exitoso, debe ser fácil de recordar y breve, mejor no sobrepasar los 15 caracteres. Además, se recomienda que no tenga números, guiones ni otros signos o caracteres especiales. Cuanto más sencillo sea memorizarlo, mejor.

A su vez, debe contener palabras claves. Los dominios exact-match (EMD) o dominios con palabras claves exactas posicionan mejor en la web, ya que le indican al instante a Google de qué se trata el proyecto online. Por ejemplo, es más recomendable construccionespedro.com que pedro.com. Según el rubro, el desafío es descubrir cuáles son las palabras claves que llevarán el sitio a la cima de las búsquedas en internet. Una herramienta muy útil y fácil de utilizar para esta tarea es el planificador de palabras claves de Google Adwords.

En cuanto a la extensión de dominio, una correcta elección convertirá al negocio en un éxito. En la actualidad hay cientos de extensiones en el mercado que ayudan a comunicar la temática de cada página web, como el .store, el .beer, el .casa, el .online, entre muchas otras.

También, es posible elegir entre las clásicas, como el .com, que tiene sus beneficios por su alcance internacional y porque las personas están muy familiarizadas con él. ¿Qué extensión elegir? Dependerá del rubro, de la disponibilidad y de lo que se quiera comunicar, aseguraron desde la empresa de web hosting.