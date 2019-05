Un día de calma en los mercados hizo bajar el dólar

Luego de un lunes negro, consecuencia del recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los mercados internacionales encontraron ayer un día de calma. En Argentina, el dólar bajó levemente, al igual que las acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio porteña. Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en tanto, perdieron u$s 339 millones.

El S&P Merval subió levemente 0,65 por ciento, impulsado por empresas del sector financiero y energético y acompañó al rebote que experimentaron los indicadores y Wall Street producto de una baja en la tensión comercial entre los Estados Unidos y China.

La mejora se extendió a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) y al mercado de bonos que colaboró a que el riesgo país bajara a 924 puntos básicos.

En el mercado local, Banco Francés avanzó 3,08 por ciento, YPF ganó 2,51 por ciento, Transportadora de Gas del Sur trepó 1,89 por ciento, Grupo Financiero Galicia lo hizo 1,35 por ciento y Cresud ascendió 1,26 por ciento. En sentido opuesto, Central Puerto perdió 5,80 por ciento, Aluar cedió 2,87 por ciento, Edenor cayó 2,26 por ciento, BYMA lo hizo 2,17 por ciento y Mirgor descendió 1,24 por ciento.

En tanto, los ADRs terminaron con mayoría de alzas, donde las principales subas fueron para Banco Francés (4,1 por ciento), Despegar (3,7 por ciento), Mercado Libre (3,6 por ciento), YPF (3,6 por ciento) e Irsa (2,6 por ciento). Mientras que los retrocesos estuvieron encabezados por Central Puerto (-5,5 por ciento), Loma Negra (-3,4 por ciento), Corporación América (-2,4 por ciento) y Cresud (-1,1 por ciento).

La rueda, sin embargo, tuvo un bajo volumen de negocios, que apenas alcanzó los $ 483 millones.

Por el lado de la renta fija, los bonos en dólares también mostraron un escenario de recuperación. En concreto, "mostraron variaciones positivas de hasta 1,4 por ciento acentuadas en la parte media de la curva", señalaron desde Portfolio Personal Inversiones.

En el plano internacional, Wall Street marcó alzas de hasta 1,1 por ciento y en Europa los principales índices de referencias mostraron subas de hasta 1,5 por ciento.

Tras el derrumbe del lunes, la Bolsa neoyorquina se recuperó. El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió 0,82 por ciento. El Nasdaq progresó 1,14 por ciento.

Casi todos los sectores cerraron en verde, encabezados por el tecnológico (1,60 por ciento), el energético (1,09 por ciento) y el industrial (1,07 por ciento) y con la excepción de las empresas de servicios públicos, que recortaron 0,87 por ciento.

China comunicó ayer que planea subir los aranceles a importaciones de EEUU por u$s 60.000 millones a partir del 1º de junio, en represalia al aumento de tarifas de hasta 25 por ciento en bienes chinos aplicado por Washington, por valor de 200.000 millones.

El presidente Donald Trump suavizó el tono de sus mensajes, al pasar de la advertencia de que China "quedará muy malherida si no hace un acuerdo comercial" al reconocimiento de que EEUU está ahora en "mejor posición" y que "millones de dólares" vuelven al país.

En este escenario más tranquilo, el dólar para la venta al público en la city porteña bajó 0,48 por ciento y finalizó a $ 46,164 promedio. En el segmento mayorista, la divisa retrocedió 0,29 por ciento y cerró a $ 44,97, en una jornada "más amigable" para las monedas emergentes.

Por el lado monetario, el BCRA convalidó ayer una baja de tasas de las Leliq de 11 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 71,627 por ciento para un total adjudicado de $ 197.163 millones. A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $ 18.040 millones.

Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, señaló que "el mercado MULC se acopló a los movimientos internacionales de las monedas emergentes, que recuperaron terreno frente a la divisa norteamericana, en un promedio de 0,30 por ciento".

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 831 millones.

Mientras tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue rifando reservas. Ayer se perdieron u$s 339 millones menos que ayer cuando se ubicaron en u$s 67.797 millones. Hace poco más de un mes el stock era de u$s 77 mil millones. Es decir que se perdieron unos 10 mil millones de dólares, una cifra muy similar al último desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), en unos 30 días.

El efecto de ser mercado emergente

Los economistas Juan Carlos de Pablo, Aldo Abram y Javier Milei destacaron que “hay muchos fondos de inversión en condiciones de comprar activos argentinos y eso mejora las condiciones de financiamiento para el país”. Lo señalaron a partir del que el banco Morgan Stanley incluyó acciones argentinas en el ínide de mercados emergentes (MSCI). De Pablo explicó que “potencialmente ahora hay un conjunto de personas que pueden comprar títulos argentinos”. Por su parte, Abram consideró que la suba de categoría “es una buena noticia para el país”.