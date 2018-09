Ultimos informes de la economía bajo la lupa

"El Banco Central remató en un día 100 millones de dólares para contener el precio de la moneda estadounidense: es el doble de lo destinado a los subsidios en Santa Fe durante un año. Es el equivalente a la inversión de 6 hospitales regionales como el que estamos construyendo en Rafaela".

Así lo señaló el diputado provincial Omar Martínez, del Frente Progresista, quien cuestionó la decisión del gobierno nacional de quitar los subsidios a las tarifas sociales y la repercusión en la provincia.

"Estas medidas repercuten directamente en la vida de miles de santafesinos. Son inconsultas, que se toman Buenos Aires desconociendo la realidad. El desbarajuste de la Nación recae en las provincias", dijo.

Martínez explicó que "no hay que olvidar que la Constitución estipula que cada 100 pesos que recauda la Nación, 34 pesos tienen que ir a las provincias. Sin embargo, la Nación _que se queda con la mayor parte de la torta_ delega todas las responsabilidades en las provincias: salud, educación, justicia, seguridad. Ahora también el transporte dependería de las ellas", remarcó.

A a la vez que recordó "semanas atrás, Nación les quitó a las provincias, municipios y comunas santafesinos el llamado fondo sojero. "Las tierras santafesinas producen soja. No pasa lo mismo con las provincias del sur que producen petróleo y reciben una regalía por cada barril de petróleo que se extrae de su suelo. No se mide con la misma vara: ahora a nuestra provincia no le devuelven ni esa parte. Esto es claramente federalismo al revés", dijo.

Además detalló que Banco Central salió a rematar millones de dólares para contener el precio de la moneda estadounidense. Solo un día con la subasta de 100 millones significa el doble de lo destinado a los subsidios de energía y transporte en Santa Fe durante un año. Es el equivalente a la inversión de 6 Hospitales Regionales como el que Santa Fe está construyendo en Rafaela", remató.

La deuda y el déficit

A pesar del fuerte ajuste impulsado por el presidente Mauricio Macri, los intereses de la deuda siguen deteriorando el equilibrio fiscal, advirtió el Centro de Estudios de la Nueva Economía (Cene) de la Universidad de Belgrano.

El Indice de Equilibrio Fiscal (IEF) elaborado por el centro retrocedió en julio un 7,2%, en comparación con el mismo mes del año pasado, aunque mejoró un 10,6% respecto de junio. "Se verificó un nuevo avance en los pagos de intereses de la deuda pública, cuya magnitud representó en julio pasado un 77% del déficit fiscal. También crecieron los gastos de capital, principalmente en el rubro del transporte", señaló Víctor Beker, director del Cene.

Y aclaró: "La mejora registrada en comparación con junio tiene que ver, fundamentalmente, con que, en ese mes, la administración nacional debió afrontar el pago del medio aguinaldo".

El índice se calcula como el cociente entre los gastos y los ingresos totales. El valor 100 indica una situación equilibrada; por encima de dicho valor denota superávit, y por debajo, déficit.

En el primer semestre, el pago de intereses netos aumentó 31,7% (en 18.304 millones de pesos) respecto del primer semestre de 2017. El concepto se refiere a las erogaciones realizadas con motivo del pago de intereses de la deuda pública y de otras deudas en retribución al financiamiento recibido.

El mejor resultado alcanzado en la ejecución presupuestaria durante el primer semestre del año es atribuible a un ahorro en los gastos, como consecuencia de un recorte en la compra de bienes y servicios no personales y de una baja sustantiva en las transferencias a provincias, tanto corrientes como de capital.

Las transferencias corrientes a las provincias y la ciudad de Buenos Aires fueron ajustadas un 14,5%, mientras que las transferencias al sector externo aumentaron 41,1% con relación al primer semestre del año anterior.

En tanto, las transferencias de capital a las provincias y la ciudad de Buenos Aires se recortaron un 53,7%. De este modo, si bien el resultado primario para el primer semestre de 2018 fue negativo (en 125.511 millones de pesos), presenta un déficit 37,5% inferior al del primer semestre de 2017.

Mientras tanto, el resultado financiero fue deficitario en 270.226,3 millones de pesos, un 13% inferior al registrado en igual período de 2017.