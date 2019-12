El gobierno nacional tendrá listo "en breve" un proyecto de ley sobre jubilaciones de privilegio, que está siendo analizado por el Ministerio de Trabajo con el fin de encontrar la manera de "modificar los regímenes especiales" y establecer "un mecanismo más justo".

"El proyecto va a estar listo en breve", aseguró ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al ingresar a la Casa de Gobierno.

Se trata de una de las iniciativas que el oficialismo aspira a convertir en ley en las sesiones extraordinarias del Congreso nacional, que por disposición del Poder Ejecutivo fueron prorrogadas hasta el 29 de febrero próximo.

Así lo hizo través del decreto Nº 56/2019 del viernes pasado, que también amplió el temario que deberán tratar los legisladores al incluir el proyecto para modificar la ley de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, y otra para introducir cambios a la ley que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la Nación.

Cafiero señaló que el ministerio a cargo de Claudio Moroni "está trabajando en una nueva propuesta de modificación de esos regímenes especiales, que están muy por encima del promedio de las jubilaciones en la Argentina".

"Queremos ver si se puede encontrar un mecanismo más justo", apuntó el jefe de Gabinete acerca de la iniciativa oficial .

Otra mirada

A su turno, la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, utilizó las redes sociales para sumarse al debate respecto de los regímenes de jubilaciones especiales tras la aprobación de la ley de emergencia en el Congreso la semana pasada. Y aclaró que los legisladores no cobran jubilaciones de privilegio.

"Los diputados no perciben jubilación de privilegio desde 2002. Soy autora de ese proyecto. Mi jubilación es bajo el régimen general y también me suspenden la movilidad", fue el primer tuit publicado por Carrió.

Luego de ese primer mensaje, la diputada subió un video en el que hizo "algunas aclaraciones, ya que mucha gente está muy confundida".

Carrió afirmó que los legisladores están sometidos al régimen general, que tienen tope, que pueden ser suspendidos e indicó que— en su caso— al jubilarse a partir de marzo próximo cobrará la cuarta parte de lo que percibiría como jubilada de su sueldo a 30 años, cuando tenía nivel de juez de Cámara.

La legisladora reiteró sus críticas al proyecto aprobado por el Congreso sin el acompañamiento de su bloque: "La estafa es colosal, porque ahora se dieron cuenta de que la cláusula aseguraba a todos los jubilados no perder poder adquisitivo, y eso es lo que suspendieron. Tenían que pagar la inflación de seis meses y eso es lo que no nos pagan. No pagan a nadie".

Aclaración

Paralelamente, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori aseguró que, si bien los ex magistrados perciben "una muy buena jubilación", no se trata de "una jubilación privilegiada" porque tiene que ver con los aportes realizados "a lo largo de la vida".

"Jubilaciones de privilegio son las que se cobran por haber estado corto tiempo en un cargo ejecutivo o legislativo. El Poder Judicial nunca tuvo ese sistema. En el Poder Judicial rige la obligación de 30 años de actividad, más la edad y los aportes correspondientes", sostuvo la ex referente de la agrupación Justicia Legítima.

No obstante, Garrigós de Rébori señaló que, aunque le parecía importante hacer esa diferenciación, tampoco iba a ser "hipócrita" de decir que necesitarían cobrar más porque se trata de "una muy buena jubilación".

Sin embargo, la ex magistrada aclaró que, durante todos los años de trabajo, "los judiciales aportan un punto más de aporte", con lo cual, si resuelven modificar el sistema jubilatorio, "le van a tener que devolver el punto más de aporte que hicieron a lo largo de su vida".

También resaltó que son "7 mil personas las jubiladas por ese régimen, incluidos ex presidentes y ex ministros", con lo cual restó importancia a la trascendencia de ese colectivo.