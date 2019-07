UIA: la producción industrial cayó 6,7 por ciento en mayo

mal. Las exportaciones no compensan la contracción del mercado interno.

La producción fabril se contrajo en mayo 6,7 por ciento interanual, impulsado por fuertes bajas de los sectores automotriz, textil y metalmecánica, y acumuló una caída de 8,6 por ciento en el año, según un relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) difundido ayer. A estos datos hay que sumarle el relevamiento que llevan adelante los economistas y técnicos de la UIA: cierran cuatro industrias por día.

Entre enero y abril bajaron las persianas casi 500 empresas productivas, ya suman más de 3.400 en la era Macri, periódo en el que se perdieron casi 135 mil puestos de trabajo industrial. En detalle, en enero había 52.681 empresas activas mientras que en abril la cifra cayó a 52.207, según el portal Letra P.

Según la entidad, la mayoría de las empresas que cierran sus persianas son pymes que no pueden acceder al financiamiento, que no pueden pagar las tarifas de energía y que se ven presionadas por el achicamiento del mercado interno. Ante este combo explosivo, no venden. Los industriales advierten que esta situación ya se veía claramente en 2018 y ahora se acentuó.

El informe de la UIA sobre producción fabril en mayo da cuenta de que la mayoría de los rubros industriales presentaron caídas interanuales en su actividad: entre los más afectados se encuentran el automotriz (-35,3 por ciento), la industria textil (-19,8 por ciento), metalmecánica (-7,3 por ciento), minerales no metálicos (-6,2 por ciento) y metales básicos (-6,1 por ciento).

Al igual que en el mes anterior, la contracción de la demanda interna repercutió en los niveles de actividad de estos sectores, se explicó y se señaló que otros rubros como papel y cartón (-3,0 por ciento) y edición e impresión (-2,5 por ciento) cayeron de manera más moderada.

Sectores

Por su parte, la producción de alimentos y bebidas registró una suba interanual de 1,3 por ciento, producto del buen desempeño de la campaña agrícola, que traccionó la molienda de oleaginosas.

En igual sentido, la producción de productos finales agroquímicos impulsó la actividad del rubro sustancias y productos químicos ( 3,1 por ciento), debido a la baja base de comparación del 2018, cuando la sequía había impactado en todo el sector agroindustrial.

La dinámica de las exportaciones continúa sin lograr compensar la contracción del mercado interno, ya que las ventas externas de manufacturas de origen industrial se mantuvieron relativamente estables en mayo, con una leve caída de 0,7 por ciento interanual en dólares, y una suba de 3,1 por ciento, medidas en cantidades.

El informe destacó que continúa la caída en rubros como materias plásticas (-13,8 por ciento) y material de transporte terrestre (-10,7 por ciento), pero en cambio se vio un impulso de las exportaciones por parte de metales comunes y sus manufacturas ( 24,8 por ciento), caucho y sus manufacturas (15 por ciento), máquinas, aparatos y material eléctrico ( 12,6 por ciento) y papel y cartón ( 10,3 por ciento).

En mayo, la utilización de la capacidad instala alcanzó el 62 por ciento según el Indec, 3,1 puntos porcentuales por debajo de igual mes de 2018.

Los datos preliminares de junio de sectores como la producción de minerales no metálicos para la construcción (-12,9 por ciento), adelantan otro mes de caída en la producción industrial.

En tanto, otros -como la producción automotriz (-39,3 por ciento)- siguen afectados por el cambio en las perspectivas de actividad de Brasil, que continúan a la baja.