"Respecto de la relación entre Uber y los socios conductores, en 2017, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico No. 8 determinó, en sentencia firme, que Uber no evadió ni evade aportes de la seguridad social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores", describió hoy en un comunicado la plataforma de transporte privado de pasajeros al salir a responderle al organismo oficial.

En este sentido, precisó que "los Juzgados No. 7 y No. 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires ratificaron con tres sentencias firmes, en noviembre de 2018, que los socios conductores no son empleados de la plataforma".

Puntualizó en que allí se dijo que la empresa "acerca así oferta y demanda de transporte, a fin de mediar en la conclusión de un contrato de transporte privado, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes".

>> Leer más: La Afip reclama a Uber una millonaria deuda por tributos y cargas sociales

La postura de Uber es en respuesta al comunicado que emitió ayer la Afip, donde indica que la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de esa dependencia "estableció que los choferes de Uber son empleados en relación de dependencia y no trabajadores independientes, como sostiene la empresa". Asimismo, la AFIP determinó que la compañía tiene una deuda con el fisco de tributos y cargas sociales por unos 358.700.000 pesos.

En este sentido, Uber dijo que hasta el momento "no ha recibido notificación formal de Afip de proceso alguno".



"En atención a la información difundida en un comunicado de la Afip, Uber aclara que paga todos los impuestos, está a disposición de cualquier consulta de la Afip y confía en seguir contribuyendo al crecimiento de la Argentina", describió.

Agregó que "colaborará en el proceso administrativo que la Afip indique, siguiendo lo que establece la legislación fiscal local, el Convenio entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, el Código Civil y Comercial de la Nación, y los fallos de la justicia sobre la materia".

También recordó que "Uber se encuentra disponible en el país desde abril de 2016 y sostuvo que "ha pagado todos los impuestos que le corresponden".

"Uber paga impuesto a las ganancias como toda compañía internacional que presta este mismo tipo de servicios y todos los impuestos que le corresponden por su actividad de promoción en la Argentina a través de su entidad de soporte", dijo la empresa. Indicó que "a su vez, los socios conductores que usan la aplicación contribuyen al fisco a través del pago de los impuestos correspondientes".





Uber afirmó que sus "socios conductores no son empleados de la plataforma" y que "paga todos los impuestos", luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) reclamara a la empresa por una deuda de tributos y cargas sociales por unos 358,7 millones de pesos.