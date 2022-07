Turistas extranjeros podrán vender dólares más caros en la plaza oficial

El BCRA sale a disputar con las divisas del turismo receptivo que van al mercado informal. Hasta u$s 5 mil se podrán vender a precio MEP

Los turistas extranjeros podrán vender en entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio, hasta u$s 5.000 al tipo de cambio MEP, en el marco de las nuevas medidas implementadas por el gobierno nacional como incentivo para que liquiden sus divisas en el sistema oficial. Al cierre de ayer, la cotización sería de uno $ 325.

La cotización que se utilizaría como referencia será la del denominado dólar Bolsa o dólar MEP, que al cierre de la jornada de ayer marcó un valor de $ 321,5.

La decisión se tomó ayer durante la reunión de gabinete económico que encabezó la ministra de Economía, Silvina Batakis, que se extendió por espacio de más de dos horas en el Palacio de Hacienda.

Durante el encuentro también se decidieron acciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para sectores estratégicos y así garantizar la continuidad de distintos procesos productivos.

La medida, instrumentada ayer por el directorio del Banco Central, contempla el pago de insumos en tránsito, que fueron embarcados en origen, hasta el 27 de junio de 2022, y que arribaron al país bajo el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (Simi) vigente hasta dicha fecha.

El Central precisó que para concretar el cambio de divisas por pesos al tipo de cambio MEP deberán presentar un documento de identificación válido, cuyos datos serán verificados por las entidades para cerciorarse que no estén en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la lucha contra el terrorismo, y que no residan en países o territorios donde las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) no se apliquen o se apliquen poco.

“Además, deberán requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha realizado operaciones que superen el equivalente a u$s 5.000”, detalló el BCRA en un comunicado.

Respecto a la forma en que se hará esta operación, dijo que “a los efectos de agilizar la atención al cliente la entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento”.

“La entidad deberá concretar las operaciones con títulos valores hasta dos días hábiles de ser encomendada por el turista no residente”, explicó la autoridad monetaria, por lo cual no es necesario que en cada venta de dólares esté vinculada con una operación de arbitraje de bonos en el mercado financiero, una decisión que quedará a cargo del banco o casa de cambio.

En la reunión estuvieron presentes el ministro de Trabajo, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, el presidente del Banco Central, y la titular de la Afip.

Liberan dólares

El directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) liberó el acceso al mercado de cambio para el pago de importaciones de los insumos que salieron de puerto de origen antes del 27 de junio pasado por pedidos de hasta u$ 4 millones de dólares o el 40%, hasta un tope de u$s 20 millones.

El BCRA limitó la tenencia de Certificados de Depósitos Argentinos (Cedear), que cotizan en pesos y replican el valor de acciones de compañías que operan en mercados extranjeros, para las empresas que accedan al mercado de cambios oficial. Incluyó a la tenencia de estos certificados en el límite de disponibilidad de u$s 100.000 para las empresas que acceden al MULC.