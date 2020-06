Trazan un pararelo entre la quiebra del ex BID y Vicentin

El ex concejal justicialista, funcionario provincial durante el gobierno del ex gobernador Jorge Obeid (2003-2007), Alberto Turcato, se mostró sorprendido por la participación, aunque muy escasa, de personas en apoyo a la empresa Vicentin en una caravana. Trazó un paralelo con lo sucedido en el año 1995 con la otra mega estafa del ex Banco Integrado Departamental (BID) tras señalar que fueron "aquellos manifestantes de ayer, estos de hoy y la ciudad de siempre".

El comentario Turcato lo publicó en su red social y rápidamente generó polémica tras señalar que "corría el año 1995 y la gente salió a apoyar al hombre fuerte de la entidad bancaria que había quebrado estafando a ahorristas y dejando en la calle a los trabajadores. Hasta llevaban pancartas que decían que el señor era trabajo".

Turcato se refería a Roberto Venancio Cataldi; amo y señor del BID durante la década de los 90 quien luego sería el responsable directo de la mayor quiebra del país dejando un tendal de ahorristas en la calle y centenares de personas que se suicidaron. En esa estafa, Turcato, dijo que estuvo Javier González Fraga. El responsable de otorgar créditos a la empresa Vicentin.

Turcato es actualmente el presidente del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Venado Tuerto; más allá de sus antecedentes en el marco de la política partidaria dentro del justicialismo. Es también un referente judicial del sur santafesino.

Sobre la quiebra del ex BID dijo que "esa estafa de más de 1000 millones de dólares quizás no se hubiera producido sin la participación estelar de un asesor de prestigio llamado Javier González Fraga. Hoy (por ayer) nuevos manifestantes se volvieron a movilizar defendiendo a los empresarios que vaciaron Vicentin", dijo en su cuenta de Facebook.

Agregó en torno al caso Vicentin que "una estafa millonaria que no se hubiera podido llevar a cabo sin el préstamo por más de 18 mil millones de pesos que le otorgara el Banco de la Nación Argentina mediante la gestión de su presidente llamado Javier González Fraga".