Tras compartir un homenaje a De la Sota, Fernández se reunió a solas con Schiaretti

El candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, participó ayer en Córdoba de una misa en homenaje a José Manuel De la Sota, a un año de su muerte en un accidente vial. Y, posteriormente, se reunió con el gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti.

"Córdoba es muy importante como para que uno la desatienda", sostuvo Fernández al hablar acerca de su desembarco mediterráneo, al tiempo que insistió en que sa provincia "tendrá un rol central" en su gestión.

De la ceremonia religiosa también participó Schiaretti, de quien Fernández dijo: "Podemos pensar distinto, pero nunca nos hemos peleado". Poco después, el gobernador lo visitó en el hotel (Holiday Inn) donde se aloja para compartir un café.

"No se puede pensar la Argentina enfrentando a los cordobeses. No se puede pensar un país sin Córdoba", indicó

Fernández tiene previsto disertar hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en una charla titulada "Líneas directrices para el desarrollo armónico de la Argentina". Luego almorzará con casi 200 intendentes y legisladores de esa provincia y, finalmente, mantendrá un encuentro con 400 pequeños y medianos empresarios.

En tanto, la ceremonia, que fue encabezada por las hijas de De la Sota, Candelaria y Natalia, además de Schiaretti, se desarrolló en la catedral de la capital cordobesa y contó con la presencia de diversos referentes del peronismo como Sergio Massa, Eduardo Wado de Pedro y el jefe del bloque justicialista en el Senado nacional, Carlos Caserio.

De la Sota murió el sábado 15 de septiembre del año pasado, alrededor de las 20, cuando el auto en el que viajaba se estrelló contra un camión a la altura de la localidad de Despeñaderos.

Recuerdo

Paralelamente, las redes sociales fueron el lugar elegido por distintos referentes políticos para homenajear al tres veces gobernador de Córdoba.

"Me sigue pareciendo increíble, y ya pasó casi un año... En todos los rincones de Córdoba te van a recordar. Me gustaría poder estar en todos lados, pero me será imposible. Gracias, porque tanto cariño me hace sentir aún más orgullosa de decir: sí, él era mi papá", fue el mensaje que tuiteó Candelaria De La Sota.

"Se cumple un año desde el momento en que mi papá no está más. Un año también de enormes muestras de afecto que me hicieron entender aun más lo que fue, lo que es y lo que será De la Sota para los cordobeses", publicó en Twitter su hija Natalia.

A su turno, Schiaretti tuiteó: "Se cumple un año de la partida de José Manuel, mi amigo y gran compañero de ruta. Con él compartimos el sueño de la Córdoba grande, pujante. De la Sota fue un gran dirigente, una persona que trabajó mucho por el pueblo cordobés".

"En breve nos dirigimos a la misa para rendir homenaje, a un año de la partida, de nuestro gran amigo. Con una mezcla de tristeza porque él no está aquí, pero con alegría al saber que cumpliremos el sueño por el cuál trabajó sin descanso", fue el tuit que publicó el titular del PJ nacional, José Luis Gioja, antes de ingresar a la catedral.