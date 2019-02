Referentes de organizaciones de derechos humanos y concejales y diputados acompañaron ayer el reclamo de un trabajador despedido de la fábrica de línea blanca Electrolux, quien volvió a exigir —lo viene realizando desde su despido el 17 de enero pasado— su reincorporación, argumentando que la empresa incumplió con los términos del procedimiento preventivo de crisis.

Se trata de Marcelo Ramírez, quien hacia tres años trabajaba en la empresa y tiene un hijo de once años discapacitado (padece una hipoacusia severa) que demanda la atención permanente de la obra social. El trabajador fue despedido "sin causa" junto a otros en enero. "Tengo un nene de once años que padece una discapacidad, y eso incluye una obra social con la que lamentablemente no voy a poder contar más. Por eso estoy acá para hacerlo visible, porque fue injusto y no tuve ninguna explicación", dijo el Ramírez quien ayer fue acompañado en su reclamo por la concejala María Eugenia Schmuck, el diputado provincial Carlos del Frade, los dirigentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, Claudia Gotta, Norma Ríos, Mario López y Celina Tidoni, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. "Esto va contra lo que dice el procedimiento de crisis, que impide el despido de trabajadores con cargas de familia y mucho menos si tienen una discapacidad", explicaron los referentes presentes en la puerta de la fábrica en Ovidio Lagos y Battle y Ordoñez. En el lugar no estuvieron los dirigentes de la UOM, gremio que representa a trabajadores de ese sector.