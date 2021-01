Toyota avanza en la fabricación de baterías de litio

“En reunión con el canciller Motegi le pedí que Toyota Tsusho, que está trabajando en Jujuy en la extracción de litio, dé un paso hacia la fabricación de baterías de todo tipo acá”, afirmó Solá a través de Twitter.

En ese sentido, el ministro argentino aseguró que "si el futuro son los autos eléctricos, el país puede ser un gran exportador” de las baterías de litio, componente esencial de los nuevos vehículos.

Toyota Tsusho posee el 25% del proyecto minero Sales de Jujuy, de extracción de litio en el salar de Olaroz (Jujuy), en asociación con la minera Orocobre, que posee el 66,5% y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), tenedora del 8,5% restante. Ese consorcio en 2018 anunció su expansión en el salar de Olaroz, con una inversión de u$s 295 millones cuya ejecución se encuentra en marcha desde mediados de 2019.

Este desarrollo prevé duplicar la capacidad de producción del carbonato de litio en pureza batería y empezar a ver en la medida que la demanda de litio crezca en Latinoamérica la posibilidad de implementar procesos intermedios acá en la Argentina, expresaron fuentes de Toyota al respecto.

Si bien hoy, “por la demanda, es difícil pensar en construir una fábrica de baterías de litio que requeriría una inversión de u$s 1.500 a u$s 2.000 millones, no se descarta la posibilidad de que en un futuro se puedan ensamblar como parte de la búsqueda de escala para seguir adelante con ese proyecto”, indicó Solá.

La filial local de la automotriz tiene en sus planes de corto plazo profundizar el proceso de electrificación de sus modos, entre los que se cuentan una versión eléctrica de la pick up Hilux que se produce en Campana.