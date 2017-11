"Toda la cadena de comercialización está afectada"

El cierre del mercado de Estados Unidos al biodiésel "no sólo golpea a la industria sino a toda la cadena productiva". Así lo aseguró Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biodiésel (Carbio) para dimensionar el impacto de la decisión del gobierno norteamericano de aplicarle aranceles que van del 50 al 65% a la importación del biocombustible.

"El hecho de no poder vender biodiésel y tener que comercializar otros productos primarios o aceites, o bien tener que buscar otros destinos, hace que el poder de compra baje y eso repercute en la riqueza de todo la cadena productiva de la Argentina", indicó el ejecutivo.

La imposición del Departamento de Comercio de Estados Unidos de aplicarle altos aranceles al biocombustible argentino tendrá en lo inmediato un fuerte impacto económico, ya que el país exportó en el primer semestre del año, 740 mil toneladas del biodiésel a Estados Unidos por un valor de u$s 543,8 millones.

Y aunque la diversificación de mercados asoma como una alternativa, no es la salvación. "Estados Unidos se había convertido en un mercado muy relevante para la Argentina y ahora surge Europa pero posiblemente no lleguemos a cubrir esos volúmenes", auguró Zubizarreta, quien explicó que en escenario de sobreoferta mundial de aceites la pulseada por la protección de los mercados no será la última batalla que tendrá que dar el país. "Argentina aspira a convertirse en el supermercado del mundo, en el surtidor verde y en esa línea hay una pulseada entre los países que no es nueva, sino que viene de la época de la Revolución Industrial donde cada país trata de comprar materias primas y generar trabajo localmente", detalló Zubizarreta. "En esa pulseada, vamos a tener un montón de piedras en el camino como la de biodiésel", sentenció.

En ese sentido, aunque las gestiones del gobierno nacional para destrabar el conflicto con Estados Unidos fueron infructuosas, más allá del sobreactuado optimismo oficial, Zubizarreta depositó sus críticas en la administración de Donald Trump y la industria norteamericana, y no así en la gestión de Mauricio Macri. "El gobierno nacional se puso la mochila, enseguida tomó el tema, acompañó a la industria e hizo todo lo posible para llegar a una negociación y a un acuerdo. Pero cuando el de enfrente no tiene ningún interés en hacerlo, por más buena voluntad no se puede", dijo y agregó: "Yo no le atribuyo al gobierno argentino el fracaso sino que se lo atribuyo a la posición de Estados Unidos".

Desde Carbio están convencidos de que no hay ni subsidios ni dumping en la operatoria comercial, dos acciones por las cuales la Argentina fue denunciada por Estados Unidos. En el primer caso el veredicto de la autoridad comercial estadounidense fue confirmar _aún con más porcentaje_ el arancel. En el segundo caso aún no hay una resolución firme. Frente a eso, "el único camino es iniciar un juicio ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)", dijo el ejecutivo aunque será una decisión que deberá tomar el Estado.

_¿Cómo influye este escenario en los procesos de inversión del sector?

_La Argentina tiene una gran capacidad instalada de biodiésel y después de que el principal mercado se cierra no creo que vaya a tener más inversiones. Además, hay que defender lo que está. En este proceso de agregado de valor para ser el supermercado del mundo la competencia también juega.

_¿Cómo impacta esto en el negocio global atendiendo a que el biodiésel fue teniendo cada vez mayor importancia todo el sistema de producción y comercialización del complejo oleaginoso?

_Esto impacta en toda la cadena, incluso hasta en el productor que quizás no se da cuenta. Haciendo un cálculo rápido se observa que al final a nuestra cosecha la vamos a vender a un precio más bajo si no tenemos la posibilidad de agregarle valor y venderle a más mercados. Esto es una pulseada. El desafío para la Argentina es no desanimarse y seguir dando esa batalla para diversificar nuestras exportaciones cada vez más.

_A nivel general, ¿cómo están viendo el escenario global del mercado de commodities? ¿Dentro del complejo oleaginoso se pueden esperar nuevas inversiones?

_Siempre hay proyectos nuevos dando vueltas y estamos analizando cosas. En el caso de Dreyfus es una empresa dinámica, siempre estamos mirando oportunidades para agregarle valor a la producción. El escenario es optimista.

_Pero la situación en el mercado mundial no es alcista en materia de precios.

_No. Pero porque hubo muchos años de súper cosecha norteamericana y el clima acompañó. También ayudaron las mejoras genéticas y nuevas variedades. Hoy la demanda está estable y los costos del productor están mejorando. De todos modos, siempre es una preocupación de la industria que hay bastante capacidad ociosa. En esto tampoco ayudaron la baja diferencial de retenciones a maíz y trigo en detrimento de la soja. Eso hizo que parte de la capacidad nueva ahora esté ociosa. Pero el desafío es cada día ser más competitivos y tratar de bajar costos, porque en este punto en el país somos caros.