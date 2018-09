Thomas declaró ante el juez y negó todo

Al prestar declaración indagatoria tras estar prófugo por 48 días, Oscar Thomas negó ayer haber pagado o recibido sobornos durante el kirchnerismo, cuando se desempeñó como director del Ente Binacional Yacyretá.

"Niego haber entregado dinero, bolsos, bolsitas, paquetes o cajas a ex funcionarios mencionados", sostuvo Thomas ante el juez federal Claudio Bonadio.

Al respecto, agregó: "Ni recibí ni di dinero alguno a nadie, ya sea empresarios y/o funcionarios públicos municipales, provinciales, nacionales o internacionales".

Thomas dijo que conoció por cuestiones formales y funcionales de Yacyretá a los empresarios Carlos Wagner, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio, todos procesados por asociación ilícita en esta investigación iniciada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Además, aseguró que conoció al ex presidente Néstor Kirchner, al ex secretario Roberto Baratta y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

"Es disparatado que he manejado dinero al libre albedrío", enfatizó en su declaración indagatoria, en la que también remarcó que los balances de su gestión permanecen "sin observación hasta el presente".