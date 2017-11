Tecnologías que transforman el mundo laboral

"Hay una serie de tecnologías que están cambiando el mundo mientras dormimos", afirma Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina. Las innovaciones tecnológicas cada día son más importantes y modifican el modo de hacer las cosas. La inteligencia artificial y la robótica ya no sólo son parte de las películas futuristas, sino que comienzan a ser parte de la cotidianeidad. En este marco, el mercado laboral se transforma.

Con una visión más que positiva, Kaufman estima que "no va haber un colapso de empleo", sino que asegura que "va haber una transición en donde habrá que ayudar a aquellos que necesitan reinsertarse".

El máximo referente en el país de la firma líder en innovación tecnológica y consultoría apuntó que "todas las transiciones tecnológicas en el mundo han terminado en más empleo".

"Los trabajos del futuro no sólo tienen que ver con la tecnología, eso es falso y es un error comunicarlo así. Hay muchos trabajos que tienen que ver con la innovación tecnológica, inteligencia artificial, la robótica, los analitics pero hay una enorme parte en la medida que los robots desplazan a los humanos en las tareas más rutinarias, más parecidas a las máquinas, en donde se valora lo más humano de lo humano", detalló durante su paso por Rosario para participar del B20, un encuentro preparatorio para la cumbre del G20 que se realizará el año próximo en Buenos Aires.

_¿Cuáles son los trabajos del futuro?

_Todo lo que son las habilidades de trabajar con gente, artísticas, histriónicas, creativas, generar empresas nuevas y generar una obra de teatro nueva, un emprendimiento culinario y al mismo tiempo la producción audiovisual. El auge de los videojuegos, por ejemplo, es creatividad, no es tecnología. En un mundo donde las máquinas ocupan el lugar del humano no es una amenaza sino es la posibilidad de que lo humano potencie aquellas habilidades.

_¿Qué perfiles hay que potenciar?

_En la secundaria habría que potenciar las habilidades humanas. Enseñaría algo que no se da que es oratoria y debate, no sociología y psicología. Cómo nos comunicamos, cómo explicamos las ideas. La posibilidad de ponerse en el lugar del otro, haciendo ejercicios de debate, sería un crecimiento que sirve para toda la vida. Hoy tenemos muy malos oradores y personas capaces de presentar ideas. Todos conocemos casos de gente muy inteligente que no le va bien porque no es capaz de presentar bien sus ideas, no es capaz de convencer, convencerse. Recibo mails de todo el mundo y me cuesta entenderlos, algo que debería poder entender en 3 minutos me toma 15 minutos. Leer y escribir es mucho más, es ser efectivo en la comunicación. Después también enseñar matemática, tiene un valor enorme la lógica. Poder construir el pensamiento requiere un pensamiento lógico. Si yo pienso A y vos B, no te tengo que retrucar gritando sino diciendo tal o cual cosa. Después, otro proyecto desafiante, no enseñaría geografía e historia con un libro, enseñaría por ejemplo, con proyectos.

_¿Para dónde va la tecnología?

_Hay una serie de tecnologías que están cambiando el mundo mientras dormimos. El mundo va a ser muy distinto en los próximos años, desde lo básico que será el auto que se maneja solo y no vas a tener ni que estacionarlo. Claramente probablemente no tengas ni tu propio auto, el que este más cerca te va a venir a buscar. Eso va hacer que haya más lugar en la ciudad, porque los autos se van a ir y te van a venir a buscar. Todo lo que es inteligencia artificial, en las tareas rutinarias tanto administrativas como fabriles, la van a ir suprimiendo para dar más espacio a lo creativo. Soy optimista en eso. No creo que vaya haber un colapso de empleo, va haber una transición en donde va haber que ayudar a aquellos que necesitan reinsertarse. Todas las transiciones tecnológicas en el mundo han terminado en más empleo. Pasó con los cajeros automáticos en la banca, como fue más eficiente creo más sucursales, creó muchos más productos y creó mucho más empleo en estados unidos y en el mundo. Al final hay que dejar que esas cosas pasen, a veces las transiciones son complicadas y hay que ayudar a la gente que queda expuesta pero no podés generar la fantasía de que se puede alambrar el océano.

_¿Qué opina de los casos en que la inteligencia artificial se escapó de las manos?

_En los próximos 15 o 30 años, nadie sabe bien, creo que la inteligencia artificial va a ser un elemento de transformación social, no sólo económico. Como toda herramienta muy poderosa hay que mirarla con cuidado, pero creo que tiene muchos más efectos positivos que negativos. Hay diagnósticos de cáncer de piel que lo hacen con la misma certeza que un médico. Por ahí el médico se siente amenazado pero va a seguir existiendo el médico, y mucha gente que tenía dificultades para ver al mejor dermatólogo porque vivía en condiciones desfavorables va a tener con costo cero su diagnóstico con tan solo poner una foto de su mancha en la piel. En términos de igualdad social la inteligencia artificial es muy interesante. Esta el rol de los gobiernos en regular usos dañinos que pueda tener. Es una herramienta, la podés utilizar para el bien o para el crimen. Un auto lo podés usar para robar un banco o ir de viaje. El problema no es el auto, sino para qué se usa y cómo se administra.

_¿Qué se viene más allá de la inteligencia artificial?

_Enorme tema que es internet de las cosas, el flujo de inversión más grande en el mundo en tecnología es en internet de las cosas. Ya está en todos lados, la pulsera que mide el pulso y si mi médico quiere verlo tiene acceso. Dentro de poco va a medir tensión arterial. Lo mismo va a pasar con un auto que va a tener sensores conectados y todos los aparatos del hogar, la cafetera te va hacer el café para cuando llegues a tu casa. Las heladeras que van a censar los productos y ordenar que comprar. Ya hay prototipos y en 5 o 10 años lo vas a tener. Eso tiene un área de inversión enorme, donde la Argentina tiene una oportunidad de desarrollar bien interesante. Ahí es claramente privados con Estado, trabajar juntos. Por ejemplo, Argentina es uno de los compradores de material ferroviario más importantes del mundo hoy con la reconversión que hay que hacer. En un tren que es público se pueden concertar un montón de cosas que se acceden por el celular, por ejemplo sensores para medir presión arterial a partir de una campaña de salud pública. Todos los días a las 8 de la mañana se mide cuando vas a trabajar en el tren.