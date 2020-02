El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó ayer que en junio, cuando se termine de estudiar el nuevo cuadro tarifario, “probablemente” haya aumentos del valor de los servicios públicos, aunque aclaró que “será sobre los sectores que lo puedan soportar”.

El funcionario se refirió a las tarifas públicas al explicar que “en la ley de responsabilidad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia, lo que se previó es que durante 180 días se realizará una revisión, un estudio del nuevo cuadro tarifario”.

En ese sentido, el jefe de Gabinete aclaró que con esa norma “se suspendieron los aumentos de las tarifas desde diciembre hasta junio de este año, pero no es un congelamiento”.

“Lo que se está haciendo es un estudio de un nuevo cuadro tarifario que seguirá sosteniendo la tarifa social”, agregó el funcionario.

Al ser consultado sobre si después del mes de junio habrá un aumento de las tarifas públicas, Cafiero aseveró: “Probablemente sí, pero será sobre los sectores que lo puedan soportar porque nosotros hemos cambiado las prioridades de gestión”.

Por otra parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni, anuncio que a partir de mayo habrá aumentos en las tarifas del transporte, en un esquema que las ubicará cercanas a la inflación.

“Va a haber aumentos de tarifas desde mayo pero muy razonables. No van muy por encima de la inflación, no la equiparan, diría. Estamos pensando en un esquema escalonado pero no debería superar el 10%”, señaló el funcionario en declaraciones radiales.

En relación a la política de subsidios que llevará adelante el gobierno, Meoni señaló que “los sectores medios deben tener también una parte importante de su tarifa subsidiada, entiendo que es el núcleo trabajador y que más se mueve, son trabajadores de sectores medios que también tienen que tener subsidios”.

Como en otras áreas del gobierno, el ministro aseguró que la intención del gobierno es que esos subsidios lleguen a la demanda y no a la oferta. “Queremos que lo que hoy estamos distribuyendo en materia de subsidios tenga básicamente a la direccionalidad a las personas y no a la concentración de recursos a algunas empresas. Ese es el escenario principal con lo que no debería modificarse demasiado el núcleo subsidiado”.

“También hay una realidad que el sueldo promedio es de $37.000 y no mucha gente está por encima de eso, es muy difícil pensar de aplicarle tarifa plena o algo que se le parezca, tiene que ir avanzando progresivamente y paulatinamente”, agregó.

Meoni explicó que, al mismo tiempo que se congelaron las tarifas del transporte público de colectivos y micros, el gobierno estableció “una política de revisión” tanto en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano como en el interior. “Hay muchas asimetrías entre las provincias y el Amba y una pesada carga en Caba y Amba que hace replantearse a quién se subsidia de verdad. En muchos aspectos, entendemos que se están subsidiando empresas y no al pasajero, objetivo que queremos tener. En esa política de revisión es que nos dará un número definitivo de costo estimado de un pasaje de colectivo”, dijo el funcionario.

Revocan procesamientos a Alonso y Aranguren

La Cámara Federal porteña revocó ayer los procesamientos que pesaban sobre el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la ex secretaría de Ética Pública durante la administración de Cambiemos, Laura Alonso, en la causa por supuestos beneficios otorgados a la empresa Shell, durante la gestión pública.

Así lo indicaron fuentes judiciales al señalar que la sala II del tribunal de apelaciones dictó la falta de mérito a ambos ex funcionarios y le pidió al juez Luis Rodríguez profundizar la investigación. La justicia investiga si Aranguren buscó beneficiar a la empresa de la que había sido directivo.