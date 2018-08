Suspenden tercerizados en GM

El Sindicato Químico de Rosario advirtió ayer sobre la situación en la planta de General Motors (GM) ubicada en Alvear, donde comenzará la suspensión de trabajadores de empresas tercerizadas que realizan funciones en la automotriz.

Concretamente, la suspensión es de cuatro a cinco días por mes y los afectados son unos 20 trabajadores de la empresa Hass, dedicada a productos químicos, que realizan funciones en GM.

Las suspensiones incluyen "el reconocimiento del 80 por ciento del sueldo bruto, por lo que no afectará el sueldo de bolsillo", dijo Rubén Caroselli, secretario general del gremio.

No obstante, el dirigente no ocultó su preocupación: "Comienzan con suspensiones y no sabemos cómo puede terminar esto".

Por lo pronto, Caroselli destacó que la medida no afectará el sueldo de bolsillo de los trabajadores. Pero concluyó: "Mantenemos el alerta por si la situación se agrava".