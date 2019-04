Superávit comercial por caída importadora

El intercambio comercial de marzo dejó un superávit de u$s 1.183 millones y revirtió el resultado negativo de u$s 554 millones de igual mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La principal causa fue el derrumbe de las importaciones, que alcanzó el 335 interanual. Las exportaciones cayeron 5%.

Durante marzo las exportaciones sumaron u$s 5.136 millones y las importaciones u$s 3.953 millones. Con este resultado, el primer trimestre del año arrojó un superávit de u$s 2.016 millones, lo que revirtió el resultado negativo de u$s 2.373 millones de enero-marzo del año pasado.

Durante marzo, la facturación por las exportaciones disminuyó 5% respecto del mismo mes de 2018, al sumar u$s 5.136 millones. Esto se debió principalmente a que los precios cayeron 5,2%, lo cual no pudo ser compensado por un aumento del 0,3% en las cantidades vendidas╠.

El valor de las exportaciones de productos primarios descendió 0,7%, producto de una baja del 1,6% en los precios y a pesar de un aumento del 0,9% en las cantidades.

Las ventas de Manufactura de Origen Agropecuario (MOA) disminuyeron 8,9%; con precios 12,1% por debajo de los de marzo del año pasado y cantidades 3,6% superiores.╠

En el caso de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) la facturación cayó 6,5%, por una reducción de 2,3% en los precios y de 4,3% en las cantidades.╠

■□ La caída en las importaciones estuvo directamente relacionado con el menor nivel de actividad económica. La compra de bienes de capital bajó 46%.