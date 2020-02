Sukerman se reunió con el juez del concurso de Vicentín

El Ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Sukerman y representantes de la CGT San Lorenzo y del Sindicatos de Aciteros de esa localidas, se reunieron ayer con el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, y con los integrantes de la Cámara de Apelaciones que tienen a su cargo el pedido de concurso preventivo de acreedores solicitado por la empresa Vicentín. En ese marco, el funcionario remarco la importancia de conservar las fuentes de trabajo frente a la crisis de la agroexportadora. “Hoy los trabajadores están en el límite de saber si son trabajadores fuera del concurso o de transformarse en acreedores privilegiados. No queremos que suceda eso porque implicaría que esto no empiece a funcionar. Queremos que la empresa se reactive, que los trabajadores no solamente cobren, sino que tengan la posibilidad de volver a trabajar”, dijo tras el encuentro.

Sobre la charla que mantuvieron con el magistrado que lleva adelante el concurso, el ministro aclaró que “hablamos de la empresa Vicentín, no de las acciones o vinculaciones que puedan tener con otro tipo de actividades, por ejemplo la ganadería o el algodón”. Además expresó que pidieron esa reunión “para tener información sobre el estado de la causa, saber quiénes se habían presentado al concurso”. Dijo que “más allá de que no puedan resolverlo en este momento, no podíamos dejar de expresarle nuestras inquietudes y las del gobernador Omar Perotti está muy preocupado por este tema”.

Finalmente, el ministro destacó el diálogo entre los distintos poderes del Estado para buscar una solución: “Hay un diálogo interpoderes sin precedentes. Vinimos en representación del Ejecutivo, hay legisladorass, y estamos junto con el Poder Judicial intercambiando información en relación a esta causa. No no siempre es tan común tener un diálogo como en este caso donde los jueces dan la cara y explican la situación para llevar tranquilidad”.

En la reunión estuvieron presentes los representantes gremiales Jesús Monzón, Secretario General de la CGT de San Lorenzo y Pablo Reguera, Secretario General del Sindicato de Obreros Aceiteros de la misma ciudad. Además, participaron las diputadas provinciales María Laura Corginali y Marlén Espíndola, del Frente Progresista.