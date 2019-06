Subió la deuda externa en el primer trimestre

La balanza de pagos cerró el primer trimestre de año con un déficit de u$s 3.849 millones en su cuenta corriente. Recesión mediante, el rojo externo, aunque sigue muy elevado, se achicó luego de haber alcanzado u$s 9.369 millones de igual período del 2018.

Los números de las cuentas externas fueron difundidos por el Instituto nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo informó que el total de la deuda externa creció u$s 22.932 entre el primer trimestre de 2018 y el mismo período de 2019. Cerró en u$s 275.828 millones.

A fin de marzo de 2019, el 62 por ciento de la deuda corresponde al gobierno general, el 9 por ciento al Banco Central, el 26 por ciento a sociedades no financieras, 2 por ciento a las sociedades mayoristas, y 2 por ciento a otras sociedades financieras.

El 92 por ciento de la deuda externa está nominada en moneda extranjera. El 62 por ciento en dólares, explicó el Indec.

La balanza de pagos es un estado contable que resume las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo ya sea tanto de bienes, servicios, como del sector financiero.

Durante el primer trimestre de 2019 la cuenta corriente registró un déficit de u$s 3.849 millones, por salidas de rentas de la inversión, parcialmente compensadas por el saldo positivo en la balanza comercial.

Lacuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de u$s 4.935 millones, proveniente de créditos del exterior.

En 2017 el déficit de cuenta corriente llegó a u$s 31.598 millones, en 2018 bajó a u$s 27.479 millones y, en 2019, llegaría a u$s 10.000 millones.