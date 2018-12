Subieron el dólar yel riesgo país en una tensa jornada global

En medio de una jornada de tensión a nivel global, el dólar anotó ayer un nuevo avance y cotizó a $ 38,81 en el mercado minorista de Rosario, con un volumen de negocios más alto que el día anterior. Junto con la divisa sube el riesgo país, un dato que preocupa en forma creciente a los inversores. Ayer subió 20 puntos hasta los 744 puntos, el nivel más alto desde septiembre.

En sentido, contrario, las reservas del Banco Central volvieron a bajar. Ayer retrocedieron en u$s 279 millones y perforaron el piso de u$s 50 mil millones. En tres días, la autoridad monetaria perdió más de u$s 1.300 millones.

En el mercado mayorista el dólar marcó una suba de veinticinco centavos, y cerró en $37,70. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 620,3 millones, más que el miércoles.

Por su parte, el Banco Central concretó un nuevo recorte en la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq), en 59,009 por ciento contra 59,102 por ciento del miércoles. En la subasta adjudicó $ 108.651 millones.

La detención en Canadá de una alta ejecutiva del gigante tecnológico chino Huawei desató temores de un estallido de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y provocó un cimbronazo en las finanzas globales.

Los mercados accionarios europeos se desmoronaron en promedio 3,5 por ciento, mientras que Wall Street arrancó con bajas de 1,8 por ciento, aunque luego achicó las pérdidas. El Dow Jones cayó finalmente 0,3 por ciento, el S&P 0,2 por ciento y el Nasdaq 0,4 por ciento.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó a u$s 51,49 dólares el barril y el Brent a u$s 60,12 dólares, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) no cerrara un acuerdo definitivo sobre cuánto crudo sacará del mercado para evitar el desplome del barril.

En el mercado de Chicago los principales commodities agrícolas ajustaron en baja afectados por la caída generalizada de los mercados bursátiles.