Subieron acciones y bonos, y bajaron los dólares paralelos

Analistas dijeron que la llegada de Massa, producto de su contacto más fluido con inversores y un mejor clima de negocios global, ayudó al incremento en la cotización del equity argentino y a “desinflar” en parte la cotización de los dólares financieros.

En el segmento de renta fija, los bonos globales en dólares terminaron con subas promedio de 1,85 dólares (8,5%), mientras que los títulos en pesos avanzaron 1% en la parte corta de la curva. El riesgo país retrocedió 5,4% hasta los 2.538 puntos básicos.

En el segmento de renta variable, los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street cerraron la jornada con mayoría de resultados positivos, encabezadas por Edenor (20,1%).

En la Bolsa porteña, que avanzó 0,82%, también encabezaron las subas las acciones de la distribuidora eléctrica (10,12%) que en 2021 fue adquirida por empresarios cercanos al ahora superministro.

Dólares paralelos

El mercado cambiario vivió una rueda con importantes descensos en la cotización de los dólares bursátiles y el blue. Entre los primeros, el contado con liquidación (CCL) bajó 5,2%, a $ 321,90, mientras que el MEP retrocedió 5,9%, a $ 301,02. En el segundo segmento, la cotización registró una caída de 12 pesos, a $ 314 por unidad.

En el mercado mayorista, la divisa registró un aumento de 21 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 131,12.

El especialista Santiago Ruiz Guiñazú, Head de Equity Sales & Trading de Adcap Grupo Financiero, dijo que los activos nacionales se apreciaron considerablemente desde que empezó la semana, en base a los rumores políticos que hablaban de cambios en el gabinete.

“De todas maneras, los mercados internacionales se están moviendo de forma favorable y están traccionando el apetito de riesgo por Argentina”, sostuvo Ruiz Guiñazú.

Respecto de la baja de los dólares financieros, admitió que puede deberse a que hubo un pico de pánico la semana pasada que impulsó la suba del tipo de cambio y que, con el correr de los días, fue encontrando un equilibrio.

Joel Lupieri, analista de Epyca, dijo que la importante baja que mostraron dólares bursátiles pueden explicarse por la “expectativa” de la designación de Massa como ministro.

“Parece llegar apadrinado por mejores auspicios, un contacto más fluido con los inversores tanto locales como internacionales“, concluyó.

La soja le sonríe

Hasta el precio de los granos le sonrió a Sergio Massa. Por quinta jornada consecutiva, la soja subió en el mercado de Chicago. Con esa referencia, las alzas se extendieron a la operatoria de la Bolsa de Comercio de Rosario, que además mostró un mayor dinamismo comercial. Este mayor volumen es clave, a la luz de la necesidad del gobierno de que se acelere la venta de la cosecha, para contar con más dólares.

En el mercado estadounidense, el contrato de agosto de la soja escaló u$s 11,21 hasta los u$s 591,30 la tonelada. Estuvo apuntalado por los pronósticos climáticos que auguran condiciones adversas para cultivos, con temperaturas mayores a las normales y con lluvias inferiores a los registros usuales sobre el Medio Oeste y sobre el este de las grandes planicies estadounidenses. “Además, la apreciación que el real viene experimentando frente al dólar sumó su influencia a la tónica alcista de la soja, dado que erosiona la competitividad de las exportaciones brasileñas”, precisó la corredora de granos Granar.

El maíz aumentó u$s 5,81 y se posicionó en u$s 242,11 la tonelada, completando así su cuarta rueda positiva seguida. El trigo avanzó u$s 9,83 y cerró las operaciones en u$s 300,20 la tonelada, debido a, fundamentalmente, “la firmeza de la demanda, con nuevas licitaciones internacionales que expresan el interés de los compradores por garantizarse un abastecimiento fluido de grano”, remarcó Granar.

En la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la soja con entrega disponible, descarga contractual y para las fijaciones se vendió en cada caso a $ 51.060 la tonelada, con una suba de $ 735. El maíz escaló u$s 10 hasta los u$s 230 por tonelada y el trigo con entrega inmediata se mantuvo estable en u$s 300 por tonelada.