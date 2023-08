Suben acciones, bonos, granos y los dólares paralelos

El Banco Central adquirió u$s 65 millones en el mercado úde cambios (MULC), con lo que sumó la décima rueda consecutiva con saldo positivo. En lo que va de agosto, la autoridad monetaria acumula compras por alrededor de u$s 1.100 millones.

Por otra parte, los precios de la soja y el maíz finalizaron la sesión con ganancias en el mercado de Chicago, impulsados por menores cosechas en Estados Unidos.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 1,03% (u$s 5,24) hasta los u$s 512,67 la tonelada, mientras que la posición noviembre avanzó 1,29% (u$s 6,61) para posicionarse en u$s 516,62 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la expectativa del mercado que la cosecha norteamericana sea menor a la estimada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda).

Según estimaciones privadas, la producción se ubicaría en 111,86 millones de toneladas, frente a las 114,45 millones calculadas por el Usda. A esto se sumó la falta de lluvias y la continuidad de altas temperaturas en zonas productoras de dicho país, indicaron desde la corredora Granar.

El precio del maíz, en tanto, avanzó 1,64% (u$s 3,05) y cerró en u$s 188,38 la tonelada, como consecuencia de una proyección de cosecha en Estados Unidos menor a la esperada oficialmente y buenos datos de exportación semanales de mercadería estadounidense.

Las acciones en Nueva York se recuperaron de las pérdidas de semanas anteriores ante el cierre de las operaciones de fin de mes y con la mirada de los inversores en nuevos datos económicos que permitan trazar un estado de la economía estadounidense.

El Dow Jones y el S&P 500 subieron 0,6% mientras que el Nasdaq ganó 0,8%. Las tecnológicas volvieron a liderar las subas y las preferencias de los inversores. Los papeles de Meta y Apple cotizaron con alzas de alrededor del 1%, mientras que Nvidia sumó un 1,8%.

Esos movimientos se producen cuando la tecnología intenta recuperar su equilibrio a finales de agosto. El sector de tecnología de la información del S&P 500 ha bajado un 4,6% en el mes.

Wall Street está concluyendo su última ronda de informes de ganancias, que en su mayoría superaron las expectativas.