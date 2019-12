Stiglitz ponderó la capacidad de Guzmán

El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, aseguró que el ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán "se encuentra entre los expertos más importantes del mundo en cuestiones de deuda soberana" y "es la persona indicada, en el sitio correcto y en el momento correcto".

Stiglitz formuló estas declaraciones en una columna en Project Syndicate, un sitio especializado de opiniones y editoriales sobre asuntos de la globalización económica y política, informaron medios internacionales.

El Premio Nobel también respaldó los primeros trazos del plan implementado por el presidente Alberto Fernández, al señalar que "parece estar formulando un programa moderado, evitando los extremos del pasado".

El economista y profesor estadounidense agregó que este conjunto de iniciativas "representa la mejor oportunidad para que Argentina vuelva a crecer de manera gradual".

En el artículo, Stiglitz elogió al ministro Guzmán y recordó que trabajó bajo su órbita en los últimos años en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

"Después de terminar sus estudios en la Universidad de Brown, obtuvo una posición en Columbia donde forjó una carrera académica y se convirtió en un experto de peso en debates cruciales a nivel domésticos y globales", aseguró el economista.

Para Stiglitz la herencia que recibió Fernández es "peor" a la que heredó Mauricio Macri porque recibió de su antecesor "más inflación, más desempleo y más deuda". "Por eso es importante que haya designado el presidente a un economista brillante".

El Nobel anticipa que Argentina no registrará una recuperación rápida. "La realidad es que no habrá flujos a la economía del sector privado en el futuro inmediato, no importa qué políticas se implementen", explicó el laureado con el Premio del Banco de Suecia.

En ese sentido, Stiglitz dijo que para compensar esto será fundamental "que los bancos multilaterales" provean asistencia. "Cuanto más rápido, la recuperación será más robusta", señaló especialista en screening.