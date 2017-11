Start ups buscan el impulso de las grandes empresas

En un contexto laboral duro, especialmente para los jóvenes que tienen herramientas limitadas para insertarse en el mercado debido a un sistema educativo obsoleto del que egresan sin la suficiente preparación, y como una manera de acceder a grandes escalas, startups nacionales piden a las grandes empresas que "contraten emprendedores" para impulsar el ecosistema.

"Para prosperar, los emprendimientos argentinos necesitan mucha ayuda de las empresas argentinas. Me encantaría pensar que algún día, éstas puedan certificarse en cómo ayudar al ecosistema emprendedor, de la misma manera en que hoy se certifican en temas de recursos humanos para mejorar la calidad de vida. Y que pensemos todos en la educación", recomendó Denise Abulafia, doctora especializada en neurociencias e innovación tecnológica educativa.

"Recomendamos a las grandes empresas que piensen en las startups, que nos den un espacio, porque cuando nos abren las puertas, dan lugar a tecnologías, innovación, empleo. Podemos ayudarlos a ser mejor y a nosotros nos dan una mano gigante", expresó Andrés Bernasconi, cofundador y CTO de Iguana Fix.com, una red de servicios para el hogar, el auto y empresas que opera en 22 ciudades y tiene 25.000 trabajadores registrados, con presencia en Brasil y México.

"Hace 3 años la empresa Frávega nos dio la oportunidad de integrarnos y hacer todas las instalaciones de todos los productos que vendían y para nosotros fue un cambio importantísimo en la empresa. Y para ellos también fue beneficioso porque podemos ayudarlos a ser mejor", reflexionó el empresario, cuyo emprendimiento surgió ante la necesidad de conseguir especialistas confiables, seguros que den garantías a la hora de brindar servicios para hogar. "Cuando empezamos a contactar a quienes hacen oficios, nos encontramos con que ellos también tienen la necesidad de conseguir clientes, trabajar de manera estable y formalizados", agregó.

El desarrollo de Iguana Fix resultó un beneficio mutuo para la empresa y los trabajadores, ya que uno de sus principales objetivos fue precisamente blanquear ese mercado informal, contactar a los prestatarios con contadores, lograr que tengan Cuit y seguro. Ahora apela a esa misma premisa del win win para convencer a las grandes empresas de que las startups son un camino conveniente para todos los actores.

Materia pendiente

Abulafia es una emprendedora social fundadora de Educatina, una plataforma de educación digital que ofrece miles de videos y prácticas interactivas para utilizarlas como complemento del material que se trabaja en el aula. "Sabemos que esto no está funcionando, que los jóvenes que llegan a las empresas no tienen los contenidos teóricos necesarios para trabajar. Estamos viendo una generación con habilidades sociales que no son suficientes y cuando queremos ir a escalas grandes, cada vez se dificulta más", dijo la especialista invitada especialmente junto a Bernasconi para integrar un panel del último coloquio de Idea, como exponentes de empresas que cambiaron su esquema de negocios y hoy facturan millones.

"Estamos en una muy grave crisis de educación. Un 50% de los chicos de 18 años no tienen un título secundario. Había que hacer algo. Decidí crear una empresa que diseña experiencias de aprendizaje, mayoritariamente online desde un canal de Youtube que tiene 5 millones de alumnos todos los meses". El servicio ofrece desde plataformas de profesores particulares online 24 horas hasta programas que se utilizan en municipios y empresas "para que todos seamos responsables de alguna manera. Si queremos mejorar la educación y hacer que estos chicos progresen y que sean la nueva mano de obra, también debemos que hacer algo desde otro lugar", arengó.

Para la especialista, Argentina en materia educativa "va a tardar muchos años en reconvertirse. Creo en la escuela, pero no en la de hoy: las tecnologías están abriendo una puerta gigante a crear espacios y experiencias de aprendizaje totalmente diferentes".

A partir de la web, "el docente ya no necesita ser distribuidor de contenidos: es un facilitador para que los alumnos puedan empezar a hacer autogestión de su propio aprendizaje. Padres y empresas también tenemos ese rol. Si vamos a esperar un Estado que tiene grandes complicaciones aún a nivel de cómo utilizar sus recursos económicos para generar políticas públicas, ese cambio va a tardar tiempo y no tenemos tanto como país", sentenció Abulafia.

"Soy sólo una ciudadana que un día se levantó y dijo: 'Voy a hacer algo diferente', y de repente me encontré con que habíamos dado 180 millones de clases en 5 años con pibes que no paran de decir "gracias porque por fin entendí lo que no pude en dos años de estar sentado en la escuela. Si yo pude hacer esto imaginen la potencia de lo que puede hacer cada empresa, al menos por las familias de quienes trabajan en ellas", remató.