El gobierno nacional aumentará del 30 por ciento al 33 por ciento las retenciones a la exportación de soja para los empresarios agrícolas que produzcan más de mil toneladas, mientras que instrumentará un sistema de compensación a los productores que estén por debajo de esa cifra.

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo que el 26 por ciento de los productores sojeros del país quedará alcanzado por la suba de las retenciones. En cambio, tres de cada cuatro agricultores, es decir unos 42.000, serán alcanzados por la compensación. El esquema de devolución será escalonado y el que más pague será a la alícuota de 30 por ciento que rige actualmente. Se estima que quienes produzcan hasta 500 toneladas anuales, tendrán una rebaja efectiva de la alícuota actual.

El nuevo esquema de retenciones, que será publicado posiblemente hoy en el Boletín Oficial, dispondrá la baja de derechos de exportación a 25 categorías de productos, principalmente de economías regionales. Otros cuatro quedarán sin cambios.

Por caso, el girasol y el maní pasarán de tributar 12 por ciento al 7 por ciento, el arroz con cáscara del 12 por ciento al 6 por ciento; la carne ovina y lana ovina del 9 por ciento al 5 por ciento; la carne de cerdo y los embutidos del 9 por ciento al 5 por ciento, y el pescado del 9 por ciento al 7 por ciento.

Por su parte, el maíz, el trigo y el sorgo continuarán con una retención del 12 por ciento, mientras que la carne bovina, de pollo y la leche en polvo se mantendrán en el 9 por ciento.

La segmentación de retenciones será exclusivamente para los productores de soja y alcanzará al 74,02 por ciento de los productores. Los que quedan fuera porque cosecharon más de 1.000 toneladas en la campaña pasada son 14.884.

El funcionario explicó que aquellos productores que durante el ejercicio anterior (campaña 2018/19) cosecharon hasta 1.000 toneladas tendrán un reintegro sobre las retenciones, que irá del 21 por ciento hasta el 30 por ciento.

"Esto quiere decir que tres de cada cuatro productores, alrededor de 42.000, como máximo van a pagar un 30 por ciento de retenciones, en tanto que uno de cada cuatro van a incrementar del 30 por ciento al 33 por ciento sobre su economía", señaló.

Basterra explicó que alrededor de 12.275 productores declararon ventas de hasta 100 toneladas en la campaña pasada. Estos agricultores tendrán un reintegro sobre el derecho de exportación del 30 por ciento que llevará la retención efectiva al 21 por ciento.

El ministro aseguró que la suba de tres puntos porcentuales tendrá un resultado "de saldo cero en términos fiscales", por lo que "no le representan nuevos ingresos al Estado".

Según cálculos de su equipo, la recaudación por los tres puntos extra que le cobrarán a los empresarios de mayor producción alcanzaría a u$s 492 millones, pero si se descuenta la mercadería que ya fue comercializada, el número final sería de u$s 354 millones.

A este total hay que descontarle los egresos por u$s 186 millones en concepto de compensaciones y otros u$s 167 millones por la baja en las retenciones de productos de economías regionales.

Basterra explicó el nuevo sistema a los presidentes de la mesa de enlace agropecuaria, integrada por Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA), Sociedad Rural (SRA) y Coninagro, durante una reunión que mantuvieron en la sede de la cartera agropecuaria. Del encuentro también participó el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

La participación del directivo del Banco Nación fue clave, ya que la baja de tasa de interés al crédito agropecuario es una de las políticas activas que más necesitan los productores en momentos en que la cadena de pagos quedó afectada por los default de grandes empresas del sector.

El presidente de CRA, Jorge Chemes remarcó que las entidades mantuvieron una "buena reunión" con Basterra, aunque no señaló que no lograron revertir el 3 por ciento de suba para la pirámide sojera.

"Tuvimos una buena reunión, no logramos revertir este 3 por ciento de suba pero sí hemos tenido la comunicación del gobierno de que ese 3 por ciento va a quedar en el sector; ahora nosotros vamos a consultar a nuestras bases", señaló el dirigente de CRA, quien no obstante opinó que "por ahora no hay posibilidad de paro".

Redistribución. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, explicó el achatamiento de la pirámide sojera.

FAA y las economías regionales

Los directores de economías regionales, filiales, cooperativas, mujeres rurales y centros juveniles de la Federación Agraria, con el apoyo de la conducción de la entidad, denunciaron "la grave situación de las economías regionales" y advirtieron que "cientos de fincas y chacras están siendo vendidas sin más esperanzas". Defendieron la agricultura familiar y pidieron que se reglamente la ley para el sector. Saludaron la iniciativa oficial de acercar productores con consumidores y la baja de tasas.