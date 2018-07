En medio de la investigación por el origen de parte del financiamiento de la campaña de Cambiemos, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Ramón Ayala, tuvo ayer que salir a aclarar su aporte económico para acompañar las candidaturas oficialistas en los comicios de 2017.

El dirigente gremial se mostró sorprendido cuando durante una entrevista por radio le comentaron que estaba en la lista de personas que habían contribuido con dinero para la campaña de Cambiemos por las elecciones legislativas del año pasado: "Eh, ¿sí?, es una novedad para mí", señaló Ayala durante un reportaje con FM La Patriada.

Según datos recolectados por el portal El Destape, el sucesor del fallecido Gerónimo Momo Venegas habría apoyado con varios aportes de 2.500 pesos las candidaturas de postulantes del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2017.

"Pero con 2.500 pesos no recorre ni media cuadra (Esteban) Bullrich. Voy a tener que ver, la verdad es que me sorprendiste", bromeó Ayala, consultado al respecto.

"Yo, en particular no hice ningún aporte. Nosotros no hicimos ningún aporte. Trabajamos sí en la campaña, colaboramos, pero económico no hemos hecho ninguno", sostuvo.

Sin embargo, una hora más tarde, el gremialista se autocorrigió en otra entrevista por radio.

Dijo que, en realidad, sí había hecho esa colaboración al participar de "una cena de Pergamino que salía 5.000 pesos el cubierto".

"En realidad fue una confusión. Salí en un medio diciendo que no había aportado nada. Pero acá llega el compañero diputado Pablo Ansaloni. Y sí. Estuvimos en realidad en una cena en Pergamino que justo era para la campaña de Esteban Bullrich", relató en declaraciones a Radio 10.

"Salió 5.000 pesos la tarjeta. El compañero Ansaloni y yo fuimos a esa cena y aportamos eso", completó.

Más allá de la aclaración de Ayala, en el informe final de ingresos y egresos de la campaña electoral de 2017 que publica la Cámara Nacional Electoral, Ayala aportó en total $25.000 pesos ($12.500 para Ocaña y $12.500 para Bullrich). Por su parte, Ansaloni aportó otros $20.000 para ambos candidatos.